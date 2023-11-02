14-летний школьник разработал мыло для лечения рака кожи и стал «лучшим молодым учёным Америки»

На разработку необычной идеи Хемана Бекеле вдохновили трудящиеся под палящим солнцем эфиопские рабочие.

Ученик средней школы был назван «Лучшим молодым ученым Америки» после того, как разработал мыло, которое может быть полезно при лечении меланомы. Эта разновидность рака кожи ежегодно диагностируется примерно у 200 тысяч человек в мире, а умирает от него около 65 тысяч человек.

Хеман Бекеле, 14-летний девятиклассник из Аннандейла, штат Вирджиния, получил награду, обойдя девять других финалистов.

«Меня всегда интересовали биология и технологии, и этот вызов предоставил мне идеальную платформу для демонстрации моих идей», – Хеман Бекеле.

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Он изложил свою идею мыла – изделия для лечения рака кожи, сделанного из соединений, которые могли бы реактивировать дендритные клетки, защищающие кожу человека, позволяя им бороться с раковыми клетками.

В видеоролике, посвященном конкурсу молодых ученых, Бекеле сказал, что он верит, «что молодые умы могут оказать положительное влияние на мир». Идея Бекеле уходит корнями во времена его детства в Эфиопии. В четыре года он наблюдал за людьми, много работающими прямо на солнце.

«Я хотел, чтобы моя идея была не только великой с точки зрения науки, но и оказалась доступной как можно большему количеству людей», – Хеман Бекеле.

Наставница мальчика Дебора Изабель описывает своего воспитанника как «сосредоточенного на том, чтобы сделать мир лучше для людей, которых он пока даже не встречал».

По данным Американского онкологического общества (ACA), рак кожи является наиболее распространенным из всех видов рака, при этом меланома составляет лишь 1% от общего количества случаев, но становится причиной большинства смертей, которые приписываются раку кожи.

АСА отмечает, что за последние несколько десятилетий уровень заболеваемости меланомой быстро рос, особенно среди женщин старше 50 лет, и она более чем в 20 раз чаще встречается у белых людей, чем у чернокожих. В то же время уровень смертности от меланомы снизился за последнее десятилетие благодаря успехам ученых и врачей в лечении болезни.