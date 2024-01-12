2000-летняя безголовая мумия-подросток оказалась беременна двойней

Ученые установили причину её смерти.

Исследователи заявили, что девочка-подросток в возрасте от 14 до 17 лет, вероятно, умерла при родах более 2000 лет назад. Бальзамировщики поместили завернутый плод между её ног. Судя по всему, тогда никто не знал, что юная египтянка беременна двойней.

Более 100 лет мумия находилась в коллекции Смитсоновского музея, пока ученые не решили присмотреться к останкам поближе. Они провели компьютерную томографию мумифицированной девочки, чтобы измерить тазовые органы и подтвердить причину смерти. Но неожиданно рентгеновские снимки показали наличие второго плода, который оставался в теле мумии – причем не в утробе, а в грудной полости!

Исследователи впервые раскопали останки мумии в далёком 1908 году. Положение второго плода в грудной полости девочки также остается загадкой. Но исследователи полагают, что тело младенца переместилось в грудную полость, когда погибшую девушку бальзамировали. В результате процесса растворилась диафрагма и соединительные ткани, что позволило плоду мигрировать.

КТ мумии. Стрелка указывает на останки вне грудной полости. Круг обозначает череп плода, ребра и длинные кости Фото: International Journal of Osteoarchaeology

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Наличие человеческих останков в музейных коллекциях в последнее время все чаще вызывает дискуссии. Также Смитсоновский институт больше не разрешает проводить испытания с использованием образцов тканей, костей, зубов или ногтей. Поэтому учёным трудно узнать больше того, что могут показать КТ и рентген.

Есть и другой нюанс: у матери-мумии отсутствует голова. Это мешает исследователям узнать больше о её общем состоянии здоровья. Существует лишь одна фотография мумифицированной головы матери, но после того, как её сфотографировали, её могли перезахоронить, отправить в какой-нибудь местный музей или украсть.

Хотя голова мумифицированной девушки отсутствует в музее, осталась её фотография Фото: International Journal of Osteoarchaeology

По словам ученых, компьютерная томография менее инвазивна, чем другие тесты, и новые исследования могут дать больше информации о матери и близнецах. Например, голова первого плода всё ещё находилась внутри родовых путей женщины. Хотя ученые уверены, что именно это привело к смерти матери, сложно определить, оторвали ли её от тела плода во время бальзамирования или в результате травматического обезглавливания плода, когда голова ребенка отрывается во время родов.