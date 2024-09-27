3600-летние мумии Тарима были обмазаны «самым древним сыром в мире»

В 1990х годах в Таримской котловине Китая были обнаружены мумифицированные человеческие останки, захороненные посреди песчаных дюн в поразительных гробах-лодках.

Исследователи нарекли загадочных покойников «людьми Сяохэ» – одетые в роскошные войлочные и тканые одежды, они были окружены бронзовыми артефактами, останками крупного рогатого скота, а также разнообразными продуктами.

Позже учёные установили, что мумии Тарима произошли от древней плейстоценовой популяции охотников-собирателей и были захоронены почти 4 тысячи лет назад.

Однако исследователям долго не давала покоя странная субстанция, которой были обмазаны головы и шеи нескольких древних мумий с кладбища Сяохэ. В новой статье учёные наконец-то объяснили, что липкое вещество было ничем иным как «кефирным сыром» – то есть мягким сыром с пробиотиками, произведенным тысячи лет назад с помощью коровьего и козьего сыра

Фото: Wenying Li

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Прийти к нетривиальному заключению помог анализ ДНК: исследователи выяснили, что эти сыры содержали бактерии и грибы, подобно современному кефиру – например, бактерии Lactobacillus kefiranofaciens и дрожжи Pichia kudriavzevii. Эти «симбиотические культуры» ферментируют молоко в сыр словно древняя «закваска».

По словам главного автора исследования Цяомей Фу, обнаруженная субстанция может считаться «самым древним известным образцом сыра в мире».

«Такие продукты питания, как сыр, чрезвычайно трудно сохранять на протяжении тысяч лет, что делает это открытие редким и ценным», – прокомментировал китайский палеонтолог.

Почему покойников обмазывали сыром остаётся загадкой. Пока что мы знаем только что кефирная культура процветала в регионе Синьцзян на северо-западе Китая, начиная с бронзового века – а люди бассейна Тарима изобрели собственную уникальную кухню, где активно использовались пшеница и молочные продукты.