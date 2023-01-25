37 человек в братской могиле возрастом 7000 лет были обезглавлены после смерти

Ученые пытаются разобраться, почему это произошло.

Необычная могила была найдена на стоянке Врабле-Велке-Лехемби в Словакии, одном из крупнейших поселений европейского периода неолита. Исследователи извлекли останки 38 человек, 37 из которых были обезглавлены после смерти. Только у одного скелета, принадлежавшего ребенку младше шести лет, был неповрежденный череп.

Археологи гадают, зачем трупам отрубали головы. Погребальный ритуал или необычный способ почтить память умерших? Эти обезглавленные тела отличаются от традиционных захоронений в том же регионе, говорит Катарина Фукс, антрополог из Кильского университета, Германия, которая работала над раскопками.

По ее словам, на телах, сохранившихся достаточно хорошо, чтобы все еще были видны шейные кости, первый позвонок, непосредственно под черепом, был цел. Это говорит о том, что головы были специально отрезаны чем-то очень острым, а не отрублены, скажем, во время боя.

«В случае, когда подобные повреждения наносят во время боя, обычно есть сломанные позвонки в области шеи», – Катарина Фукс.

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У профессора Кильского университета Мартина Фурхольта есть своя версия: по его мнению, головы были отрезаны с помощью инструмента из обсидиана, кроме того, он говорит, что люди эпохи неолита нередко обезглавливали тела после смерти и хранили головы мертвецов у себя в домах.

В свою очередь, Фукс отмечает, что головы могли служить в качестве трофеев. В этом районе есть еще две известные братские могилы: Тальхейм и Херксхайм. На стоянке в Тальхейме, найденной в Германии, лежали останки 34 мужчин, женщин и детей.

На стоянке Херксхайм (также в Германии) во рву было найдено не менее 450 человек, полностью расчлененных со следами порезов на костях и черепах. Это говорит о том, что плоть отделялась от костей до того, как тела были положены в яму.

Археолог работает на месте раскопок Фото: Kiel University

Исследование 2009 года показало, что это может быть свидетельством ритуального каннибализма, хотя эта гипотеза была отвергнута другими учеными, которые считают это место большим некрополем.

Стоянка Врабле-Велке-Лехемби состояла из трех поселений, заселенных между 5250 и 4950 годами до нашей эры. Крупнейшее из этих поселений было хорошо укреплено частоколом. Ров, в котором было найдено братское захоронение, опоясывал село длиной примерно в полтора километра.

Это не первые обезглавленные тела, найденные в районе. В ходе более ранних раскопок было найдено еще несколько обезглавленных скелетов, но они были разбросаны гораздо реже и перемежались более обычными захоронениями. Вот почему обнаружение такой огромной массы обезглавленных тел стало полной неожиданностью. Кроме того, ученые были ограничены временем – раскопки продолжались около пяти недель.

«Возможностей много, и важно оставаться открытым для новых открытий и идей. Но бесспорно, что эта находка до сих пор является абсолютно уникальной для европейского неолита», – заключает соавтор исследования Мария Вундерлих.