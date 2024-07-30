38 миллионов лет назад эти змеи погибли, прижавшись друг к другу

Загадочные окаменелости трех змей были обнаружены на территории современного Вайоминга в США.

Учёные пришли к выводу, что довольно необычный клубок из трех змей возрастом 38 миллионов лет имеет отношение к современным удавам. Находка сама по себе вызывает удивление, потому что мало для каких рептилий свойственно настолько социальное поведение – тем более групповая смерть.

Окаменелости были обнаружены в геологической формации Уайт-Ривер на западе Америки ещё в 1976 году, но только сейчас учёные решили просканировать их с помощью компьютерной томографии. Проведя КТ-сканирование с высоким разрешением, исследователи сделали вывод, что змей можно отнести к совершенно новому виду Hibernophis breithaupti – дословно имя означает с латинского «зимующие (впавшие в спячку) змеи». Именно так учёные трактовали близость погибших рептилий, которые могли сплестись в клубок, чтобы согреть друг друга в холодный период. К сожалению, он закончился для них печально: небольшое наводнение убило змей, а их тела были увековечены в твёрдых мелкозернистых породах.

Для учёных это, однако, оказалось хорошей новостью, поскольку найти цельный скелет змеи того времени непросто. А тут сразу три!

В исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, учёные также предположили, что этот вид является родственным современным удавам. Такое социальное поведение змей — большая редкость, поэтому окаменелости представляют особую ценность. По словам исследователей, подобный тип взаимодействия свойственен современным садовым ужам, также известным как подвязочные змеи (Thamnophis), которые довольно распространены в Северной Америке. Эти рептилии даже преодолевают большие расстояния, чтобы добраться друг до друга и впасть в совместную спячку в логовах на много месяцев. Благодаря этому им удаётся сохранять тепло зимой, что особенно важно, если учитывать и то, что сами змеи свой температурный режим контролировать не могут.

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«Из почти 15 000 различных видов рептилий, живущих сегодня, ни один из них не впадает в спячку так, как это делают подвязочные змеи», - пояснил в заявлении соавтор исследования Майкл Колдуэлл, палеонтолог и эволюционный биолог из Университета Альберты.