4 причины, почему самокат – лучший подарок на 14 февраля

Рассказываем на примере новинки – самоката Acer ES Series 5. И заодно советуем лучшие места, где особенно хорошо кататься в Москве.

1. Вы больше не стоите в пробках

Это, конечно, главный плюс. Ехали в гости, но решили вернуться домой? Не важно какое время суток, сколько баллов загруженность дорог, самокат дает свободу повернуть в любую сторону, куда вам нужно. Что же касается скорости передвижения, то она вполне соответствует средней скорости по Москве – 24 км/час. У Acer ES Series 5 три режима: 6 км/ч, 15 и 25. Что же касается запаса хода, то одного заряда хватит на 65 километров (чтобы доехать, скажем, из подмосковных Химок до Кремля, покататься в Александровском саду и вернуться обратно).

В любой момент, когда это нужно, вы можете сесть с самокатом в метро, троллейбус, такси: у Acer ES Series 5 складной руль, поэтому его удобно переносить. Весит он, при всех своих внушительных характеристиках, всего лишь 18 кг.

2. Это экологично

Фото: Павел Глазков

Автомобильный транспорт отравляет вредными выбросами выхлопных газов воздух, загрязняет территории топливно-смазочными материалами, ну и, конечно, машина – источник повышенного шума. Когда вы едете на практически бесшумном самокате вы можете быть уверенны, что вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

3. Комфорт

У Acer ES Series 5 большие 10-дюймовые пневматические колеса, он с легкостью преодолевает препятствия и способен проехать там, где другие самокаты давно бы застряли. Дизайн у Acer ES Series 5 – нейтрально строгий, поэтому на нем можно легко отправиться как в парк, так и на работу, одевшись в деловой костюм.

4. Безопасность

Передний фонарь, стоп-сигналы и светоотражатели – все это дает безопасность при поездках вечером и ночью. Мощный мотор (до 470 Вт) позволяет легко регулировать скорость. Аккумулятор и электромотор самоката защищены ударопрочным корпусом из алюминия. У самоката есть защита от воды по стандарту IPX4, поэтому лужи ему не страшны.

Как ездить на самокате по правилам? По правилам на самокате можно ездить по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Если тротуаров или дорожек нет, двигаться по обочинам дорог или по краю проезжей части. Делать это нужно навстречу потоку движения.

3 места, где особенно хорошо кататься на самокате в Москве

ВДНХ Фото: Анастасия Мазурева

1. Воробьевы горы

Здесь живописные виды, свежий воздух и идеально-прямые асфальтированные дорожки.

2. ВДНХ

И без того огромная территория ВДНХ объединена вместе с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом: есть, где покататься.

3. Парк Горького

Длинная дорожка для самокатов и велосипедов – почти шесть километров, от от Большого Каменного моста до Воробьёвых гор. В парке есть бесплатные розетки – можно зарядить самокат.