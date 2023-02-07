4 причины, почему самокат – лучший подарок на 14 февраля

Рассказываем на примере новинки – самоката Acer ES Series 5. И заодно советуем лучшие места, где особенно хорошо кататься в Москве.
1. Вы больше не стоите в пробках
Это, конечно, главный плюс. Ехали в гости, но решили вернуться домой? Не важно какое время суток, сколько баллов загруженность дорог, самокат дает свободу повернуть в любую сторону, куда вам нужно. Что же касается скорости передвижения, то она вполне соответствует средней скорости по Москве – 24 км/час. У Acer ES Series 5 три режима: 6 км/ч, 15 и 25. Что же касается запаса хода, то одного заряда хватит на 65 километров (чтобы доехать, скажем, из подмосковных Химок до Кремля, покататься в Александровском саду и вернуться обратно).
В любой момент, когда это нужно, вы можете сесть с самокатом в метро, троллейбус, такси: у Acer ES Series 5 складной руль, поэтому его удобно переносить. Весит он, при всех своих внушительных характеристиках, всего лишь 18 кг.
2. Это экологично
Автомобильный транспорт отравляет вредными выбросами выхлопных газов воздух, загрязняет территории топливно-смазочными материалами, ну и, конечно, машина – источник повышенного шума. Когда вы едете на практически бесшумном самокате вы можете быть уверенны, что вносите свой вклад в защиту окружающей среды.
3. Комфорт
У Acer ES Series 5 большие 10-дюймовые пневматические колеса, он с легкостью преодолевает препятствия и способен проехать там, где другие самокаты давно бы застряли. Дизайн у Acer ES Series 5 – нейтрально строгий, поэтому на нем можно легко отправиться как в парк, так и на работу, одевшись в деловой костюм.
4. Безопасность
Передний фонарь, стоп-сигналы и светоотражатели – все это дает безопасность при поездках вечером и ночью. Мощный мотор (до 470 Вт) позволяет легко регулировать скорость. Аккумулятор и электромотор самоката защищены ударопрочным корпусом из алюминия. У самоката есть защита от воды по стандарту IPX4, поэтому лужи ему не страшны.
Как ездить на самокате по правилам?
По правилам на самокате можно ездить по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Если тротуаров или дорожек нет, двигаться по обочинам дорог или по краю проезжей части. Делать это нужно навстречу потоку движения.
3 места, где особенно хорошо кататься на самокате в Москве
1. Воробьевы горы
Здесь живописные виды, свежий воздух и идеально-прямые асфальтированные дорожки.
2. ВДНХ
И без того огромная территория ВДНХ объединена вместе с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом: есть, где покататься.
3. Парк Горького
Длинная дорожка для самокатов и велосипедов – почти шесть километров, от от Большого Каменного моста до Воробьёвых гор. В парке есть бесплатные розетки – можно зарядить самокат.
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