4 способа определить качество воды «на глаз», не обращаясь в лабораторию. Рассказывает биохимик

Сколько раз, приезжая в какой-нибудь городок, деревню, село, приходиться слышать: «Да у нас тут вода чистая, можно не кипятить, пейте!». Мы в Russian Traveler давно задумались: как понять, что эту воду можно пить, а под рукой, вот жалость, нет лаборатории. Итак, как определить качество воды в домашних условиях, рассказала нам Мария Кулешова, эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер».

1 Мутность

Питьевая вода должна быть полностью прозрачной без какого-либо осадка. Для того, чтобы убедиться в прозрачности жидкости, можно провести простой эксперимент. Воду следует налить в стакан, а затем попытаться прочитать распечатанный некрупно текст «через» него. Если это удастся с легкостью, то, вероятнее всего, вода безопасна для использования. Основная причина мутности воды – наличие мелких нерастворимых частиц.

2 Вкус и запах

Вода не должна иметь какого-либо вкуса и запаха. Наиболее ощутимы вкусовые свойства воды становятся при температуре 60°. После нагревания воду следует попробовать. Если вода имеет вкус или запах, это сигнализирует о том, что в ней превышено содержание какого-либо вещества. Так, вода с железистым вкусом не усваивается организмом человека и может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Горечь в воде появляется из-за избытка солей. Длительное употребление такой воды может привести к отекам и проблемам с сердцем. Основным источником запаха является хлор, используемый при обеззараживании воды. Хлор может вызывать аллергическую реакцию.

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3 Жесткость

Жесткую воду можно определить, обратив внимание на сантехнику. Если на кранах и бытовой технике есть накипь или налет, то вода в доме жесткая, то есть с высоким содержанием солей кальция и магния. Длительное употребление такой жидкости может привести к образованию камней в печени и почках, а также истончению зубной эмали.

Существует еще один способ проверки воды на жесткость. Стоит попытаться вспенить гель для душа или шампунь. Если пена появляется быстро и плохо смывается, то вода мягкая. Если же средства пенятся плохо, то вода жесткая.

4 Цвет

Не стоит оставлять без внимания и цвет воды. Вода должна быть прозрачной. Любой характерный оттенок сигнализирует о наличии в воде вредных для здоровья примесей. В рыжеватой воде – избыток железа, в зеленоватой — водорослей. Для того, чтобы цвет воды проявился наиболее ярко, стоит поднести прозрачный стакан с жидкостью к белому листу бумаги.

Мария Кулешова напоминает: «Важно понимать, что цвет, мутность, запах — это уже вторичные признаки процессов, происходящих в воде. Первичные же можно обнаружить только при молекулярном исследовании. Однако и на этом этапе вода может быть опасна для человека».