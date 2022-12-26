470 миллионов лет назад в море господствовали двухметровые членистоногие

Ученые определили это благодаря новым обнаруженным окаменелостям.

Отлично сохранившиеся окаменелости, найденные на территории Марокко, свидетельствуют о том, что некоторые из самых ранних членистоногих были настоящими гигантами. Согласно новому исследованию, эти существа могли вырастать до двух метров в длину. Это не идет ни в какое сравнение с их нынешними обмельчавшими потомками – ракообразных, многоножек и пауков.

Исследователи сделали это открытие, изучая место под названием Тайчу, которое является частью сланцев Фезуата – полосы ископаемых отложений, относящихся к нижнему ордовику (от 485 до 470 миллионов лет назад). Миллионы лет назад марокканская пустыня здесь полностью находилась под водой.

Раньше ближайшие богатые на ископаемых существ места находились недалеко от Загоры, города в 80 км от нынешней локации. Там гигантские членистоногие составляли всего лишь 1-2% от всего ископаемого материала. А вот в Тайчу почти половина окаменелостей принадлежит этим гигантским существам.

«Все наши предыдущие знания о сланцах Фезуата были основаны исключительно на ископаемых участках недалеко от региона Загора. Доминирование крупных членистоногих в Тайчуте уникально. Вы можете найти много экземпляров за один день. Эти членистоногие были активными пловцами и доминировали в этой области 470 миллионов лет назад. Некоторые из них были описаны ранее, но есть много новых видов», – Фарид Салех, ведущий автор исследования из Университета в Лозанне.

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Разнообразные окаменелости, найденные в Марокко в процессе последних раскопок Фото: Scientific Reports (Sci Rep)

В настоящее время исследователи идентифицируют примерно 70 образцов, собранных из пластов окаменелостей во время раскопок. Среди них есть несколько экземпляров Aegirocassis, вымерших членистоногих из класса динокарид (от латинского «ужасная креветка»). Они питались планктоном и фильтровали морскую воду.

По словам Салеха, окаменелости, которые на протяжении миллионов лет лежали в ископаемых пластах породы, сохранились исключительным образом. В некоторых случаях сохранялись даже мягкие части животных, включая их внутренние органы.

И хотя верхние части внешних оболочек громадных членистоногих в целом хорошо сохранились, «они были в некоторой степени фрагментированы, потому что до консервации их сдвинули подводные оползни», пишут исследователи.

«В Тайчу есть чем заняться, и дальнейшие полевые работы принесут гораздо больше результатов», – заключает Салех.