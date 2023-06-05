5000 вещей. Что лежало в гробнице Тутанхамона, кроме его мумии?

Все это было сложено в четырехкомнатную гробницу площадью 109 квадратных метров.

Более 5000 предметов, от миниатюрных моделей сельскохозяйственных инструментов до дворцовых святынь размером с комнату – все это было сложено в четырехкомнатную гробницу площадью 109 квадратных метров. Вместе с мумией была найдена одежда, настольные игры, драгоценности, оружие, мебель, косметика, еда и вино. На большинстве предметов было написано имя Тутанхамона или имелся рисунок с его изображением.

Льняная перчатка. Фото: Каирский египетский музей

Итак, чуть подробнее про вещи. К примеру, одежда. В деревянных ящиках находились перчатки, больше 130 набедренных повязок треугольной формы и 93 туфли и сандалии. Вот, например, такие.

Фото: Каирский египетский музей

Кроме того, в гробнице находилась миниатюрная рабочая сила, которая должна была помочь Тутанхамону после смерти – 413 фигурок были сделаны из камня, дерева и керамики. Вместе с ними — 1800 инструментов для сельского хозяйства. Древние египтяне представляли себе загробную жизнь так, что в ней и мертвые будут участвовать в повседневных делах — включая даже для фараонов. Чтобы избежать слишком трудоемкой загробной жизни, умерших хоронили с трудолюбивыми фигурками, их называли ушебти. Вот они.

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Фото: Каирский египетский музей

Мебель, конечно! Нужно же на чем-то сидеть в загробной жизни. Более 80 предметов, включая три взрослых трона и один детский трон.

Фото: Каирский египетский музей

А еще в гробнице были ножи, мухобойки и мерные палочки.

Около 130 плетеных корзин, внутри — сушеные продукты (например, орехи, финики или семена). Более 30 винных бутылок — в некоторых еще были остатки вина, многие бутылки с с этикетками, описывающими урожай и виноградник.

Золотая пряжка в виде скарабея со вставками драгоценных камней Фото: Каирский египетский музей

В гробнице Тутанхамона нашли еще сотни стрел для луков и арбалетов, доспехи. Драгоценности и амулеты — 200 штук, инкрустированных полудрагоценными камнями и стеклом.

Предметов в гробнице Тутанхамона было очень много — тут и там до сих пор появляются вещи якобы из «гробницы фараона», а по сути просто подделки.