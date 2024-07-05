51 000-летняя картина, которая рассказывает историю о человеке и свинье

Удивительные петроглифы были обнаружены на индонезийском острове Сулавеси.
Археологи обнаружили древнейшие примеры повествования в изобразительном искусстве, рассказывающими историю о взаимодействии людей и животных. Изображениями, обнаруженным в индонезийской пещере Леанг Карампуанг на острове Сулавеси, как минимум 51 200 лет.
Первые наскальные изображения начали появляться ещё 75 000 лет назад, но работы наших предков неандертальцев носили нефигуративный характер – то есть были абстрактными и не описывающими действительность через реальные образы. А вот рисунки, найденные во французской пещере Ласко во Франции и карстовых пещерах в Маросе и Панкепе индонезийской провинции Южный Сулавеси, оказались уже более близки к современному понимаю изобразительного искусства.
Индонезийские наскальные полотна шириной в четыре с половиной метра включали в себя изображения человекоподобных фигур, взаимодействующих с Целебесскими свиньями (Sus celebensis) и аноа из рода азиатских буйволов (Bubalus) – животными которых обитают на Сулавеси.
Предыдущие техники радиоуглеродного датирования определили возраст одного из найденных в индонезийской пещере изображений как 45 500 лет. Однако современные, более чувствительные техники датирования через изучение мельчайших образцов кальцита на стенках пещеры – так называемый метод «лазерной абляции урановой серии изображений» описанный в новом исследовании — подсказал что рисунку не менее 48 000 лет.
Более того, эти наскальные образы наполовину людских, наполовину животных фигур могли запечатлеть мифическое явление териантропии – способность человека превращаться в животных.
«Археологи очень интересуются изображениями териантропов, поскольку они свидетельствуют о способности человека вообразить существование сверхъестественного существа, чего-то, чего не существует в реальной жизни», — рассказал Адам Брамм, соавтор нового исследования и археолог из Университета Гриффита в Австралии.
Но самое интересное, что благодаря этому методу археологи также смогли датировать другое изображение свиньи в процессе взаимодействия с фигурами подобными человеку в другой пещере региона. Этому наскальному рисунку, найденному в известняковой пещере Леанг Карампуанг, не мене 51 200 лет. Учёные верят, что на данный момент – это древнейший образец изобразительного искусства, обнаруженный по сей день, который использует визуальное повествование, представляя животных и людей в составных сценах.
Петроглиф изображает несколько человекоподобных фигур в динамике, но учёные признаются, что до конца, происходящие на рисунке интерпретировать сложно. Археологи предполагают, что на композиции вряд ли изображена сцена охоты или превращение териантропов – но исключить этого не могут.
«Рассказывание историй является чрезвычайно важной частью эволюции человека, и, возможно, даже помогает объяснить наш успех как вида, – поясняет Бримм. — Но нахождение доказательств этому в искусстве, особенно очень раннем пещерном искусстве, происходит исключительно редко».
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