Оказалось, что интеллектуальные способности кур сильно недооценены

Оказывается, они имеют полноценный язык, умеют считать и чувствовать; они также крайне разборчивы в вопросе воспроизведения рода. Вот несколько любопытных фактов об этой домашней птице.

Ни одно домашнее животное не изучено так хорошо, как курица. В 2004 году она даже стала первой птицей (и первым домашним животным), для которых были построены генетическая и физическая карты и секвенирована полная геномная последовательность. Предлагаем познакомиться с некоторыми сторонами куриной жизни, о которых люди, как правило, не задумываются.

1. Как они общаются?

То, что человеческому уху слышится как щелчки или кудахтанье, на самом деле является настоящим языком. Ученые определили минимум 30 различных значений куриной «речи», начиная от «мне пора отложить яйцо» или «все сюда, здесь много червяков!» до призывов партнера в брачный период. Особым звуковым образом куры реагируют на стрессовые ситуации (например, появление хищника), а матери даже негромко разговаривают с птенцами, находящимися в яйце.

В свою очередь, цыпленок еще за несколько дней до вылупления начинает звуковое общение с наседкой, используя для этого около десятка сигналов, в том числе сигнал удовольствия или высокий писк как реакция на тревожный сигнал куры о появлении врагов.

2. Есть ли у них чувства?

Орнитолог из Великобритании Джо Эдгар обнаружил у домашних кур способность испытывать эмпатию. Он провел эксперимент, в рамках которого цыпленок подвергался стрессу, притом его мать вела себя так, будто проблему испытала она сама. Также известно, что куры грустят, оказавшись вдали от своей группы или в случае гибели цыпленка.

3. Снятся ли курам сны?

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Точно это неизвестно, однако процесс сна у кур изучен достаточно хорошо. Как люди и прочие птицы, они также имеют фазу быстрого сна, которая характеризуется повышенной активностью головного мозга. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. В рамках изучения сна человека выяснилось, что около 85% разбуженных через 4 минуты после начала БДГ-фазы, видели красочные сны.

Еще одна разновидность сна, свойственная курам и многим другим представителям фауны (но не человеку) — это «сон медленной волны»: способность спать с одной половиной мозга, в то время как другая остается бдительной. Этот инструмент выработался в процессе эволюции для того, чтобы вовремя заметить приближение хищника даже в период собственного отдыха.

4. В чем кроется сексуальная привлекательность петуха?

Куры способны спариваться с несколькими петухами; при этом они обладают способностью извергать сперму наименее «интересных» партнеров, задерживая лишь ту, которая принесет самое здоровое потомство. Потому самые высокие шансы на продолжение рода имеют крупные и выносливые петухи: самки также понимают, что они смогут обеспечить семейству больше пищи. Оценка размеров партнера включает форму и цвет гребешка.

5. Насколько умны куры?

Куры и петухи обладают достаточным уровнем интеллекта: они способны удержать в памяти отличительные черты более 100 особей (как других кур, так и людей): таким образом, они могут запомнить тех, кто относится к ним плохо или хорошо. Они обладают острым (телескопическим) зрением, свойственным хищным птицам, а в процессе принятия решений учитывают накопленный ранее опыт и свое знание окружающей обстановки.

Помимо того, эти птицы способны к арифметическому счету и различают некоторые геометрические фигуры. Они являются потомками тираннозавра — одного из самых крупных наземных хищников всех времен.

6. Их очень, очень много

Наконец, численность домашних кур превосходит количество людей на планете в соотношении 3:1. Некоторые люди имеют алекторофобию (alektorophobia) — навязчивую боязнь кур и цыплят; возможно, это не лишено смысла.