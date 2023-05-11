8-летняя девочка нашла кинжал каменного века возле своей школы в Норвегии

Артефакту не менее 3800 лет.

В Норвегии, в округе Вестланд, играя возле своей школы, 8-летняя девочка нашла неожиданное сокровище – кремниевый кинжал, изготовленный людьми каменного века 3700 лет назад.

«Я думала, что это осколок стекла, а это оказался камень», – сказала Элиза.

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Элиза показала камень своей учительнице Карен Драндж, которая поняла, что предмет – нечто древнее. Она связалась с советом графства Вестланд, после чего археологи исследовали артефакт.

Инструмент длиной почти 12 сантиметров – редкая находка, заявила Луиза Бьерре Петерсен, археолог из муниципалитета округа Вестланд. Твердая осадочная порода в природе не встречается в Норвегии, поэтому, вероятно, кинжал мог попасть на эту территорию из Дании.

Кинжалы такого типа часто встречаются на местах жертвоприношений. Для дальнейшего изучения района совет графства Вестланд и университетский музей округа Вестланд в Бергене объединились и выслали группу археологов, чтобы изучить территорию школы. Но исследователи не нашли никаких других предметов, относящихся к каменному веку.

Кинжал, найденный в Норвегии Фото: Vestland County Municipality

Судя по стилю, кинжал, вероятно, восходит к Новому каменному веку или неолиту, времени, когда доисторические люди изготавливали каменные орудия и начали полагаться на одомашненные растения и животных, строить постоянные жилища и развивать ремесла. В Норвегии каменный век, включающий палеолит, мезолит и неолит, длился с 10000 г. до н.э. до 1800 г. до н.э.

Кинжал будет занесен в каталог и использован в исследованиях Университетского музея.