А глаз, как у орла: как правильно заботиться о своём зрении

Глаза – самый важный и информативный орган чувств человека. Через них мы получаем около 90% всей поступающей в мозг информации. Но об этом мало кто задумывается – мы всё ещё часто воспринимаем собственное зрение как само собой разумеющееся и не уделяем ему должного внимания. Давайте разберемся, как это исправить.

В эпоху цифровых технологий, когда большую часть времени мы проводим за экранами смартфонов, компьютеров и планшетов, наши глаза испытывают огромную нагрузку. Иногда это даже может приводить к развитию «компьютерного зрительного синдрома», симптомами которого являются сухость, жжение, покраснение глаз, головная боль, ухудшение зрения и повышенная зрительная утомляемость.

Цифровые экраны отличаются по своим параметрам, от которых и будет зависеть их влияние на зрение: от яркости и мерцания до диагонали и даже типа матрицы дисплея. Кстати, вопреки распространенному мнению, минимальная яркость экрана не снижает нагрузку на глаза, а наоборот, заставляет их напрягаться сильнее.

Полезный совет Оптимальная яркость экрана должна настраиваться под внешнее освещение. Кроме того, важно делать регулярные перерывы и выполнять упражнения для глаз, чтобы снизить негативное влияние цифровых устройств.

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Если зрение начинает сдавать позиции, лучше не тянуть и не щуриться, пытаясь высмотреть знакомых в толпе или прочитать табло автобуса вдалеке. Существует несколько способов коррекции зрения: от очков и контактных линз до микрохирургической операции и лазерной коррекции.

И если Вы не готовы к прямому вмешательству в собственные глаза, удобным и доступным способом коррекции зрения станут контактные линзы. Они имеют ряд преимуществ перед очками, особенно в путешествиях, во время отдыха и при занятиях спортом.

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Представьте, что Вы отправляетесь в поход: очки могут запотевать, съезжать с носа, ограничивать периферическое зрение, а при каком-нибудь экстремальном приключении – разбиться и оставить Вас без ярких впечатлений. А с контактными линзами можно чувствовать себя свободно и уверенно, наслаждаясь красотой мира вокруг в самых разных ситуациях. Даже в повседневной жизни линзы дарят ощущение свободы и комфорта – они не сползают, не давят на виски и на переносицу и позволяют выглядеть естественно.

Интересный факт Первые прототипы контактных линз появились еще в XIX веке, но широкое распространение они получили лишь во второй половине XX века благодаря развитию новых материалов и технологий производства. Современные линзы могут обеспечить четкое зрение, комфорт ношения и безопасность для здоровья глаз.

Ключевой момент в ношении контактных линз – их правильный подбор в оптике или клинике. Просто рецепта на очки недостаточно для правильного подбора.

Готовый рецепт на очки – лишь «стартовая точка» для подбора линз. В первую очередь необходимо оценивать посадку линзы на глазу. Посадка — это соответствие размера, формы задней поверхности контактной линзы размеру и форме передней поверхности роговицы глаза, при котором обеспечивается адекватная подвижность контактной линзы для нормального обмена веществ в подлинзовом пространстве.

Посадка играет важную роль в дальнейшем успешном ношении и переносимости контактных линз. Оценить «посадку» можно только с помощью специального оборудования в кабинете. Кроме того, необходимо учитывать особенности Вашего образа жизни, зрительных нагрузок и подбирать оптимальный тип и режим ношения линз.

Чтобы записаться на проверку зрения и подбор оптимальных контактных линз, воспользуйтесь приложением MyACUVUE® (скачать его можно тут).

В приложении есть интерактивная карта оптик и клиник, где можно выбрать удобную локацию и записаться на прием.

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Что ещё? При выборе контактных линз обратите внимание на материал и технологии изготовления, а также на наличие фильтра синего света. Если у вас еще нет опыта ношения линз, лучше начать с однодневных – они удобнее и гигиеничнее, так как не требуют специального ухода и навыков обращения, в отличие от линз плановой замены (двухнедельных и более длительного режима ношения).

А ещё однодневные линзы оптимальны для путешествий – Вам не придется везти с собой контейнеры и растворы для хранения и очистки, а риск инфекций и воспалений сводится к минимуму. Но даже если Вы предпочитаете линзы длительного ношения, современные материалы обеспечивают достаточное увлажнение и кислородопроницаемость для комфортного ношения в течение всего дня.

Контактные линзы – современный, удобный и безопасный способ коррекции зрения, который особенно актуален для современных активных людей, ведущих динамичный образ жизни и много путешествующих. Но чтобы процесс такой коррекции зрения был комфортным и не навредил здоровью глаз, крайне важно сначала подобрать правильные контактные линзы в оптике или клинике. А приложение MyACUVUE® поможет Вам в этом.

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