Ученые раскрыли простой способ убрать микропластик из воды

Небольшие дозы микропластика проникают в наш организм на ежедневной основе из воды, воздуха, а особенно через воду и пищу. Это может сказываться на состоянии организма – повреждать стенки кишечника, загрязнять дыхательные пути и сосуды.

Группа китайских исследователей решила провести исследование на «жёсткой» водопроводной воде — то есть воде, в которой присутствуют соли жёсткости, такие как соли кальция и магния — и на «мягкой» воде, которая была очищена от этих примесей. Они добавили в неё частицы нанопластика и микропластика (НМП), а затем вскипятили и посмотрели на осадок.

Учёные оказались поражены тем, что такое простое действие привело к удалению до 90% пластиковых частиц из воды в некоторых случаях. Особенно это было заметно на жёсткой воде, в которой, по словам исследователей, присутствовало большое количество карбоната кальция – неорганического химического соединения, которое в воде нерастворимо. Учёные пришли к выводу, что при кипячении воды частицы НМП, состоящие из полистирола, полиэтилена и полипропилена, были «захвачены» солями кальция и выпали в осадок в виде накипи вместе с солями жёсткости.

Эти отложения потом можно было удалить – например, с помощью сеточки, говорят учёные, но более продвинутые эксперты рекомендовали бы пользоваться фильтрами для очистки воды.

В то время как китайские исследователи заметили, что кипячение жёсткой воды позволяет удалять не менее 80% НМП размером от 0,1 до 150 микрон, система обратного осмоса (распространенный бытовой фильтр для очистки воды), обладает мембранной сеткой, которая захватывает частицы размером от 0,01 микрона даже без кипячения.

Судя по комментариям исследователей, кипячение воды не особо распространенная практика в Китае, и уж точно ей пренебрегают во многих странах Европы и Великобритании, где привыкли пить «tap water» – воду из-под крана.

Реклама

Поэтому для учёных из Китая результаты исследования стали открытием. Теперь они настоятельно рекомендуют всем кипятить воду, чтобы помочь обезвредить её от микропластика, который понемногу захватывает мир. Внутри нашего организма он оседает, влияя на работу внутренних органов – особенно кишечник. Микропластик уже находили в крови человека, в печени, почках, даже в легких и сердце.

«Питье кипяченой воды, по-видимому, является жизнеспособной долгосрочной стратегией для снижения глобального воздействия НМП», — пишут исследователи. — «Однако употребление кипяченой воды часто считается местной традицией и распространено лишь в нескольких регионах».

Для тех же, кто не желает кипятить или фильтровать воду, самая простая рекомендация от экспертов, чтобы избежать попадания НМП в организм – это покупать воду в стеклянных бутылках и не пользоваться пластиковой посудой при нагревании еды в микроволновке.