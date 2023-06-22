Африка раскалывается на два континента: к чему это приведёт?

Правда, это происходит невероятно медленно.

Эта информация появилась уже давно: данные спутниковых снимков указывают на то, что африканский континент распадается на части. Гигантский разлом медленно разрывает на части второй по величине континент планеты.

По данным Лондонского геологического общества, трещина, известная как Восточно-Африканский разлом, представляет собой сеть долин протяженностью около 3500 километров от Красного моря до Мозамбика.

Так расколется ли Африка полностью – и если да, то когда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на тектонические плиты региона. По данным Земной обсерватории NASA, вдоль этого колоссального разлома в восточной Африке Сомалийская тектоническая плита тянется на восток от более крупной и старой части континента, Нубийской тектонической плиты.

Сомалийская и Нубийская плиты также отделяются от Аравийской плиты на севере. Эти плиты пересекаются в районе Афар в Эфиопии, образуя Y-образную рифтовую систему.

Восточно-Африканский разлом начал формироваться около 35 миллионов лет назад между Аравией и Африканским Рогом в восточной части континента. Рифтогенез со временем распространился на юг, достигнув северной Кении – это было примерно 25 миллионов лет назад.

Карта, показывающая границы тектонических плит (серые), а также Восточно-Африканскую рифтовую зону (пунктирные линии) Фото: U.S. Geological survey

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Разлом состоит из двух параллельных групп трещин в земной коре. Лондонское геологическое общество отмечает, что восточный разлом проходит через Эфиопию и Кению, а западный разлом проходит по дуге от Уганды до Малави. По данным Земной обсерватории NASA, восточная ветвь засушливая, а западная ветвь лежит на границе конголезского тропического леса. Существование этих разломов и открытие прибрежных зон землетрясений и вулканов указывают на то, что Африка раскалывается по нескольким линиям. Правда, происходит это медленно – процесс движется на 0,635 миллиметра в год.

Ученые считают, что восточноафриканский рифт, скорее всего, образовался из-за теплового потока из астеносферы – более горячей и слабой верхней части мантии Земли – между Кенией и Эфиопией. Это тепло вызвало расширение и подъем вышележащей коры, что привело к растяжению и растрескиванию хрупкой континентальной породы. Всё это закончилось тем, что в дело вступила ощутимая вулканическая активность – так образовалась гора Килиманджаро, самая высокая в Африке.

Чем все закончится?

Есть несколько сценариев окончательного разлома Африки. По одной версии, большая часть Сомалийской плиты отделится от остальной части африканского континента, а между ними образуется море. Эта территория будет включать Сомали, Эритрею, Джибути и восточные части Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика.

Другой сценарий предполагает разделение только восточной Танзании и Мозамбика.

Однако геологические силы, вызывающие рифтогенез, могут оказаться слишком медленными, чтобы разделить Сомалийскую и Нубийскую плиты окончательно.

«Мы не знаем, продолжится ли этот рифтогенез в его нынешнем темпе, чтобы в конечном итоге образовать океанский бассейн, такой как Красное море, а затем и что-то гораздо большее, например, мини-версию Атлантического океана», – заключает почетный профессор наук о Земле в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре Кен Макдональд.