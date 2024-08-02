Акулы-собаки перешли на «непорочное зачатие»

Необычный случай был зафиксирован в аквариуме на острове Сардиния.

Ученые из Италии обнаружили уникальный случай «непорочного зачатия» среди акул вида Mustelus mustelus, которые также известны как акулы-собаки, или европейские куньи акулы. Это явление известно как партеногенез, когда потомство может рождаться из неоплодотворенных яиц. Именно таким образом выбрали продолжить род сразу две самки акул-собак, живущих в аквариуме Кала Гоноле на острове Сардиния.

Этот вид акул, средний по размеру, обитает на мелководье и потенциально способен прожить до 25 лет. Однако, несмотря на это, вид классифицируется как уязвимый, и ожидается, что в ближайшие десятилетия их популяция может сократиться вдвое.

Исследователи изучили ДНК потомства, чтобы исключить возможность того, что они были зачаты в результате длительного хранения спермы самцов матерями. На данный момент только одна из акул, рожденных в результате партеногенеза в аквариуме, все еще жива. Две взрослые особи «находятся в добром здравии», разделяя большой выставочный резервуар с другими средиземноморскими морскими видами.

Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали случай такого непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц.

Реклама