Алкоголь убивает рекордно много женщин

Эксперты связывают это с особенностями усвоения алкоголя женщинами.

Новое исследование показывает, что, хотя мужчины по-прежнему чаще умирают от болезней, связанных с употреблением алкоголя, этот разрыв стремительно сокращается. Рост смертности является своеобразным «результатом гендерного равенства»: женщины теперь употребляют алкоголь почти так же часто, как мужчины. Согласно результатам нового исследования, на данный момент алкоголь употребляют 49 процентов женщин и 55 процентов мужчин. Однако женщины в возрасте от тридцати до сорока лет пьют даже больше, чем их коллеги-мужчины.

В отличие от тяжелых наркотиков, алкоголь обычно рассматривается как менее опасный способ снять стресс и уменьшить скованность среди женщин, говорит Дхрути Патель, специалистка по психиатрии наркозависимости в Медицинской школе Миллера Университета Майами.

«Это законно, легкодоступно и не является табу в обществе, поэтому женщины меньше беспокоятся о выпивке», – Дхрути Патель.

Однако потребляя такое же количество алкоголя, как и мужчины, женщины более восприимчивы к его негативным последствиям. Эксперты указывают на состав женского тела: в нем больше жировой ткани и меньше воды, чем у мужчин аналогичного веса. Это приводит к более высокой и стойкой концентрации алкоголя в крови. У женщин также меньше ферментов, которые метаболизируют алкоголь. Считается, что гормональные колебания играют роль в том, как быстро алкоголь распадается в организме.

Более того, у пьющих женщин возникает большее количество медицинских проблем и при гораздо более низких уровнях алкоголя, чем у мужчин. Согласно исследованию, опубликованному в марте, женщины, которые выпивают менее двух порций алкоголя в день, повышают риск собственной смерти от любых причин.

Хотя от употребления алкоголя пока умирает больше мужчин, чем женщин, недавнее исследование показало, что этот разрыв сокращается. Начиная с 2018 года цифры смертности, связанной с алкоголем, резко возросли. Смертность женщин начала расти на 15 процентов ежегодно, тогда как смертность мужчин выросла на 12,5 процентов. Этот результат не является неожиданным, говорит Ибрагим Карайе, доцент кафедры здоровья населения в Университете Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк, и соавтор исследования.

«Логично, что мы видим половые различия в смертности, связанной с алкоголем, учитывая, что разрыв в потреблении сокращается, а осложнения у женщин учащаются», – Ибрагим Карайе.

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Смерть от алкоголя может наступить быстро, например, после внезапной сердечной или печеночной недостаточности в результате отравления алкоголем, автомобильных аварий, падений или утопления после чрезмерного употребления алкоголя.

Однако, по словам Карайе, большинство смертей вызвано долгосрочным употреблением алкоголя, в том числе его возможным воздействием на печень, поджелудочную железу или сердце.

Употребление алкоголя также может привести к раку молочной железы, при котором пожизненный риск возрастает на целых девять процентов даже при употреблении одной дозы алкоголя ежедневно. Алкоголь также может привести к нарушениям иммунной системы, что может стать причиной увеличения инфекций. Проблемы с фертильностью и ранняя менопауза также связаны с алкоголем. Также женщины, которые пьют во время беременности, подвергают своих детей риску физических, психических и поведенческих проблем.

Считается, что около 29,5 миллионов американцев страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Но женщины, у которых есть проблемы, реже обращаются за помощью, чем мужчины. Ежегодно диагноз алкоголизм ставится семи процентам мужчин и только четырем процентам женщин. Одна из причин может заключаться в том, что женщины не всегда осознают, сколько они пьют, говорит Патель.