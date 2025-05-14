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Америка уходит под землю: правда или миф?

Америка уходит под землю: правда или миф?

Хьюстон, США

Самые крупные города США находятся под угрозой масштабного оседания почвы.

Америка медленно уходит под землю, и это может затронуть жизни как минимум 34 миллионов человек. Так гласит новое исследование, которое было опубликовано в научном издании Nature Cities. 

Просадка грунта из-за высокого потребления и добычи грунтовых вод остаётся актуальной проблемой во всем мире, а в Америке она затрагивает как минимум 20% городской территории. Исследователи подсчитали, что «проседание» американских городов может привести к повреждению более 29 000 зданий, находящихся в зоне особого риска. Это касается и важной инфраструктуры, такой как аэропорты и мосты. 

Из 28 проанализированных густонаселенных американских городов самым «тонущим» оказался город Хьюстон (Техас). По подсчетам урбанистов, 42% территории Хьюстона оседает более чем на 5 миллиметров в год, а 12% города – более чем на 10 миллиметров.

В других крупных городах, таких как Нью-Йорк, Даллас и Сиэтл, также наблюдается просадка от 2 до 10 миллиметров в год. Чрезмерная нагрузка на почву и высокое использование водных ресурсов остаются ведущими причинами таких масштабов. 

При этом угроза просадки грунта является серьёзной, но скрытой: по-настоящему её можно заметить лишь по трещинам в асфальте. Исследователи отмечают, что ущерб может стать явным лишь тогда, когда приобретет уже непоправимый характер.

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