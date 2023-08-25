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Американские ученые начали перепись светлячков

Фото: Антон Комлев / фотохостинг rtraveler.ru

Ночь в лесу в период высокой активности светлячков. Приморский край.

Специалисты хотят понять причины сокращения популяции насекомых.

В США ученые начали вести перепись светлячков: специалисты хотят понять, из-за чего сокращается популяция этих насекомых и какие причины за этим стоят. Согласно примерным подсчетам, сегодня около 15% видов всех светлячков, которые обитают в Северной Америке, находятся под угрозой исчезновения. Но исчерпывающей статистики у специалистов нет.

«Если у нас нет исходных данных о том, сколько существует светлячков и как они себя чувствуют, то заставить власти принять меры по их защите может быть очень сложно», — рассказала Джессика Уэйр, сотрудница Американского музея естественной истории, которая занимается вопросами эволюции.

Фото: Wikipedia Commons

Биологи склоняются к тому, что популяция насекомых сокращается из-за климатических изменений и негативного влияния окружающей среды. Однако энтомологам еще только предстоит выяснить, что не дает светлячкам нормально существовать и размножаться. Пока же они призывают людей отказаться от повсеместного применения инсектицидов, чтобы хоть как-то помочь насекомым.

Ранее сообщалось, что редкая голубая кровь мечехвостов поставила их на грань вымирания: ее активно используют для испытаний вакцин.

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