Англичанин нашел в саду древний камень с тайными письменами

На артефакте обнаружилось огамическое письмо, которое использовали кельты и пикты.

Учитель географии Грэм Сеньор совершил удивительную находку, разбирая заросший сад в своем доме в Ковентри (Англия). Небольшой камень вызвал нешуточный интерес у археологов.

Во время карантина в 2020 году мужчина занимался прополкой сорняков и наткнулся на округлый камень из песчаника весом 139 граммов и длиной 11 сантиметров. На нем были выгравированы загадочные знаки, история которых уходит корнями на 1600 лет назад. Письмена были выполнены уникальной древнеирландской огамической письменностью.

Специалисты отмечают, что такая находка в центральной Англии — большая редкость, потому что большинство подобных артефактов обнаружены в Ирландии.

Огамическая письменность, или просто огам – это ранняя средневековая письменность, использовавшаяся для записи архаичного ирландского языка с 4 по 6 век нашей эры и древнеирландского – с 6 по 9 век. Огамические надписи обычно высекались на камнях в Ирландии, Уэльсе и западной Британии. Эта уникальная система письма отдаленно напоминает руны. «Алфавит» огама состоит из параллельных черточек, напоминающих засечки на дереве.

Огам был первым письменным языком в Ирландии. Большинство из примерно 400 известных огамических надписей архаичного периода — это родовые камни, устанавливавшиеся для обозначения земельных владений. Они дают представление о древнеирландском языке до использования латинского алфавита. Не исключают, что огамическое письмо являлось ещё и тайнописью.

Профессор кельтских исследований Кэтрин Форсайт из Университета Глазго провела дополнительные исследования, которые пролили свет на происхождение камня. Ее выводы указывают на то, что надписи были созданы в период с 4 по 6 век нашей эры.

На камне выгравирована надпись на трех из четырех его сторон: «Малдумкаил/S/Ласс». Ее расшифровка озадачила ученых — похоже, что «Малдумкаил» — это личное имя, но значения «S» и «Ласс» пока неясны. Учитывая стандартное использование огамических камней для обозначения территории, «Ласс» может быть названием местности.

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Фото: The Herbert Art Gallery and Museum

Выдвигаются различные теории о том, откуда в саду учителя мог взяться этот камень. Среди предположений: попадание через древние миграционные маршруты и существование в этом регионе раннесредневековых монастырей.

Необычный артефакт будет выставлен в Художественной галерее и музее Герберта в Ковентри, куда Сеньор передал его на постоянное хранение.