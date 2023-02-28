Аппараты для поиска жизни на Марсе не нашли ее на Земле

Спецборудование не обнаружило следов жизни в чилийской пустыне Атакама.

Специалисты из Корнеллского университета (США) выяснили, что современные приборы, которые отправляют на Марс для сбора и анализа свидетельств существования жизни, возможно, не обладают достаточной чувствительностью для точных оценок. Это выяснилось после того, как биологи при помощи марсоходов изучили дельту Красного камня в пустыне Атакама (Чили). В большинстве случаев спецоборудование не нашло никаких следов жизни в этом районе.

Однако ученые, в отличие от машин, сумели выяснить, что на самом деле в образцах из Атакамы есть много микроорганизмов неопределенной классификации — их также называют «темным микробиомом». Кроме того, образцы содержали смесь как современных, так и древних микроорганизмов — даже современное лабораторное оборудование находит их с трудом.

«Древний органический материал в марсианских породах может быть трудно, если не невозможно, обнаружить с помощью современных приборов и методов», — утверждают исследователи.

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В связи с этим специалисты НАСА работают над тем, чтобы создать способ «безопасной доставки на Землю марсианских геологических образцов» для их более тщательного изучения.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сделал селфи с несколькими из десяти капсул с грунтом, которые он ранее собрал с поверхности Красной планеты и разбросал в специально отведенных для этого местах. Когда-нибудь они должны будут попасть на Землю в руки учёных.