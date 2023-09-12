Аппетитный хитин: учёные признали, что есть оболочку насекомых полезно

Его положительное влияние на обмен веществ специалисты отметили в ходе экспериментов на мышах.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) выяснили, что на обмен веществ положительно влияет употребление хитина. Это соединение содержится в панцирях насекомых, ракообразных, а также в грибах. В ходе экспериментов исследовали кормили лабораторных мышей, у которых не было кишечных бактерий, диетой, отличающейся высоким содержанием жиров и добавлением хитина.

Специалисты хотели выяснить, как это вещество влияет на ожирение. Как оказалось, те мыши, которые ели хитин, но не смогли его расщепить из-за отсутствия ферментов хитиназ, набрали меньше всего веса. У них также оказались самые низкие показатели жировых отложений и лучшее противодействие ожирению по сравнению с теми мышами, которые не ели хитин, а также с теми животными, которые ели и расщепляли его.

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Как выяснили ученые, хитин вызывал у мышей вздутие кишечника, что активировало иммунный ответ — именно он заставил клетки желудка увеличить выработку ферментов хитиназ. Любопытно, что в этом процессе не участвовали микробы из кишечника. Кроме того, у мышей с кишечными бактериями хитин в рационе изменил бактериальный состав в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Не исключено, что кишечные бактерии также адаптируются к пище, содержащей хитин. В перспективе ученые намерены провести новые исследования на тему того, можно ли использовать хитин как средство контроля ожирения. Но проводить их планируется уже не на мышах, а на людях.

Ранее ученые выяснили, что лабораторные мыши отказываются заниматься сексом со своими дикими сородичами.