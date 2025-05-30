Археолог повторил путь викингов на их паруснике и открыл неведомые гавани

Мужчина преодолел расстояние в 5000 километров вдоль побережья Норвегии.

В течение трёх лет археолог из Лундского университета в Швеции – Грир Джарретт – вёл небольшой весельный парусник вдоль побережья Норвегии, чтобы исследовать торговые пути викингов – и нашел неизведанные ранее гавани.

Лодка под названием «Фейринг» была воссоздана в Норвегии по типу традиционного парусника викингов, который был в ходу тысячу лет назад. Вместе с небольшой командой Джарретт отправился на нем из города Тронхейма в центральной части Норвегии вверх по берегу до линии Полярного круга, а потом вернулся назад.

Всего путешествие заняло три года с остановками. Команда преодолела 5000 километров пути, сталкиваясь на открытой воде с жесткими погодными условиями, затруднённой навигацией во фьордах и поломкой главного паруса.

Грир Джарретт на реплике лодки викингов Фото: Lund University

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Главным открытием экспедиции стало то, что морские торговые пути викингов лежали дальше от Скандинавии, чем предполагалось ранее – на открытой воде лодка вела себя отлично, поэтому путешествовать дальше от суши для них не представляло труда.

Джарретт и его команда также открыли целую сеть ранее неизвестных портов, расположенных на небольших островах и полуостровах, которые, скорее всего, играли ключевую роль в торговле и путешествиях в эпоху викингов. В этих гаванях моряки наверняка могли остановиться и передохнуть, а также пообщаться с другими мореплавателями.

Открытие подобных портов важно для дальнейшего исследования эпохи викингов. На данный момент нам известно лишь о начальных и конечных точках торговых маршрутов и крупных портах типа Бергена в Норвегии или Дублина в Ирландии. Менее значимые места встреч и пересечений древних моряков остаются неизвестны.

Пока что археолог не производил раскопок в обнаруженных гаванях, но уже нашел ряд доказательств, подтверждающих его гипотезу: причалы, булыжники для балласта, временные убежища и ямы для готовки были замечены на пути следования команды.

Эти находки неимоверно ценны для понимания древнего мироустройства: тысячу лет назад викинги путешествовали по воде без помощи компаса. В таком случае места встречи и обмена информацией с другими моряками были особенно важны для успеха морских экспедиций.