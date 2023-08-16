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Археологи Эрмитажа нашли древний дротик в виде змеи

Фото: Северо-Западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа

Уникальная находка сделана в Сертейской долине Смоленской области.

Специалисты Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа нашли дротик в виде змеи, который относится к эпохе неолита. Нынешним летом археологи исследуют два древних свайных поселения в Сертейской долине (Смоленская область).

По словам начальника экспедиции Андрея Мазуркевича, уникальное древко дротика в виде змеи для копьеметалки был найден на памятнике Сертея II. Артефакт явно выполнен искусным мастером и призван изображать движения опасной рептилии. 

Находка, не имеющая аналогов, находилась в слое, датированном 5-4 тысячелетием до нашей эры. 

Фото: Северо-Западная археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа

Ранее на памятнике Сертея II уже находили небольшой сосуд с изображением змеи. Археологи считают, что люди, которые жили в Сертейской долине когда-то, относились к змеям с особым вниманием и почтением. При этом, по мнению специалистов, находки этого сезона способны расширить представления о жизни людей в каменном веке.

Ранее сообщалось, что археологи наткнулись на чрезвычайно редкий меч бронзового века в древнем захоронении в Германии. Оружие, возраст которого оценивается в 3000 лет, сохранилось почти в идеальном состоянии.

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