Археологи исследовали египетские гробницы с помощью рентгена – и увидели то, что было скрыто

Картины, которые изучили археологи, находятся в надгробных часовнях Фиванского некрополя – им примерно три тысячи лет.

Группа исследователей недавно изучила картины в Фиванском некрополе у реки Нил с помощью рентгеновской флуоресценции и обнаружила невиданные ранее детали.

В рентгеновском свете на 3100-летних картинах проявились первые наброски художников, скрытые от невооруженного глаза на протяжении тысячелетий.

«Впервые мы можем создавать модели, которые передают реальное ощущение пространства, а также изображения с высоким разрешением, которые позволяют зрителю увидеть реальность древних картин лучше, чем на месте», – Филипп Мартинес, ведущий автор исследования из Университета Сорбонны в Париже.

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Мартинес добавил, что макрофотография, а также различные виды использования рентгеновских лучей позволяют добираться до окрашенной поверхности на молекулярном уровне.

Картины находятся в надгробных часовнях Фиванского некрополя. Они датируются примерно периодом правления Рамсеса II (между 1330 г. до н.э. и 1069 г. до н.э.). Часовни-гробницы принадлежат Менне, надсмотрщику при Аменхотепе III, и Нахтамуну, начальнику алтаря погребального храма во времена 20-й династии Древнего Египта.

Картины Менны «всеобще известны как апогей древнеегипетской живописи», пишут исследователи, в то время как «картины Нахтамуна остаются недооцененными и просто недоступными».

В новой работе исследователи описывают третью руку Менны на одной картине, которая проявляется в ультрафиолетовом свете. Рука, возможно, была удалена по эстетическим причинам, так как команда не смогла найти альтернативную причину, но они объяснили, что мы не можем знать эстетические предпочтения древних египтян.

Рентгенофлуоресцентное изображение, показывающее аспекты изображения Рамсеса II, невидимые невооруженным глазом Фото: Philippe Martinez

Королевский портрет Рамсеса II имеет некоторые странные особенности. Во-первых, фараон изображен с бородой, тогда как растительность на лице редко встречается в египетском искусстве. На портрете фараона также видно, что в готовом изделии отсутствовало ожерелье шебю. Ожерелья шебю редко встречаются на изображениях Рамсеса II.

Древнеегипетская живопись изучалась веками, но за последние несколько десятилетий археологические технологии значительно продвинулись вперед. Теперь исследователи могут смотреть на древние произведения искусства и «снимать» слои краски неинвазивно, а также получать замечательные изображения более ранних набросков произведений искусства.