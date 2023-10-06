Археологи изучили элитный «Дом мертвых» под Новосибирском

Древний курган относится к категории богатых захоронений.

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) изучили древний «Дом мертвых» в Венгеровском районе Новосибирской области. «Дом» — это курган саргатской культуры, относящийся к категории элитных захоронений. Исследователи выяснили, что оно было обустроено между 200 и 40 годами до нашей эры.

Всего специалисты изучили 22 захоронения в кургане — в каждом из них нашли наборы сопроводительного инвентаря: по три сосуда у женщин и по два сосуда у мужчин, а также украшения и различные предметы быта. В каждом из захоронений был и общий элемент — железный нож с однолезвийным клинком.

Реклама

В Фанагории раскопали древнейшую синагогу в России читать

Ранее сообщалось, что специалисты Казахского национального университета имени аль-Фараби и Кембриджского университета (Великобритания) нашли в Казахстане курган девочки бронзового века, который отличал необычный погребальный инвентарь. В кургане оказались 180 таранных костей ног животных, а также серебряный диск с изображением лягушки.