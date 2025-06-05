Археологи нашли древний город майя в Гватемале

Он был крупнейшим сакральным центром исчезнувшей цивилизации.

В ходе археологических работ на севере Гватемалы ученые нашли старинный город майя, которому больше трех тысяч лет. Пирамиды и храмы свидетельствуют о важности этого места как крупнейшего сакрального центра эпохи майя.

Названный Лос-Абуэлос («дедушка и бабушка»), город находится близ знаменитого археологического комплекса Уашактун в районе Петен. Название связано с двумя фигурами пожилой пары, возможно олицетворявшей предков народа. Город возник в эпоху VIII–V века до н. э. и является важнейшим ранним святилищем майя.

Поселение раскинулось на площади около 16 квадратных километров и включает выдающиеся архитектурные постройки, среди которых выделяется 33-метровая пирамида с яркими фресками и оригинальная сеть водостоков. Находка стала результатом совместной экспедиции гватемальских и словацких исследователей, занимавшихся изучением отдаленных участков природного заповедника Уашактун.

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Цивилизация майя возникла около конца третьего тысячелетия до н.э. и расцвела в IV–IX веках нашей эры. Ее территория охватывала южную часть сегодняшней Мексики, Гватемалу, Белиз, Сальвадор и Гондурас.

Ранее сообщалось, что скульптура, изображающая бога кукурузы майя, была найдена в руинах Паленке на юго-востоке Мексики.