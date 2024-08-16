Археологи нашли древнюю римскую тюрьму в Греции – а в ней страшные послания

Историки полагают, что тюрьмы должны были существовать в каждом городе Древнего Рима, где располагался форум, но найти и идентифицировать остатки этих зданий — непростая задача для археологов.

Несмотря на очень малое количество свидетельств того, как могли выглядеть древние римские тюрьмы, археологу из Копенгагенского университета кажется удалось определить одно такое сооружение в древнем греческом городе Коринфе – в первую очередь, благодаря пугающим надписям заключенных.

В статье, опубликованной в журнале Hesperia, археолог Мэтью Ларсен, описывает остатки 1600-летней тюрьмы в Коринфе, в период, когда Римская империя контролировала этот район. Именно благодаря надписям, нацарапанным на полу примерно в V–VI вв. нашей эры, учёный и смог определить принадлежность руин к тюрьме.

Среди надписей заключенных он обнаружил призывы «не проявлять милосердия к тем, кто бросил нас сюда», но послать «благодать на тех, кто страдает в этом беззаконном месте».

По словам Ларсена, судя по граффити, условия заключения у узников тюрьмы, скорее всего, были просто кошмарными. Кому-то из них пришлось провести там зиму (а место это вовсе не было теплым и уютным).

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«Складывается ощущение, что они находились в очень темном месте», - пояснил Ларсен свои ощущения от прочитанного.

Некоторые из надписей — обращения к возлюбленным, другие намекают на то, что заключенные коротали время играя в какие-то настольные игры (некоторые из надписей содержат изображения игровых досок), но в основном расшифрованные надписи были довольно мрачными.

Одна из них, например, призывала отомстить тому, кто заключил узников в тюрьму: «Господи, дай им умереть ужасной смертью», – гласила она.

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Помимо мрачных записок, археолог также наткнулся на территории разрушенного здания на остатки древних кувшинов и ламп, которые возможно были для заключенных хоть какими-то источниками света и воды.