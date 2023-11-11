Возраст находки составляет более 3,5 тысяч лет.
Команда археологов, изучавшая исторический памятник в Ярославской области, сделала необычное открытие: специалисты нашли бусину из Древнего Египта, возраст которой составляет более 3,5 тысяч лет. Ученые подтвердили, что технология ее изготовления сопоставима с той, что применялась в Древнем Египте почти три тысячи лет назад до нашей эры.
Бусина длиной два сантиметра имеет пирамидальную форму, а сверху ее покрывает глазурью голубоватого цвета с бирюзовыми вкраплениями. Основа бусины — тонко перемолотый кварц с добавлением извести.
При этом изучение артефакта будет продолжено.
Специалисты отметили, что подтверждение подлинности и датировка бусины позволят сделать ряд важных предположений о путях ее появления на территории Древней Руси.
Ранее специалисты Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа нашли дротик в виде змеи, который относится к эпохе неолита.
Читайте также
Археологи нашли под Ярославлем бусину из Древнего Египта
Доказано: у крыс есть воображение
В Германии раскопали средневековый скелет с металлическими протезами пальцев
Учёные впервые увидели странное: вирус прицепился к другому вирусу
В Италии обнаружили неповрежденную 2600-летнюю этрусскую гробницу