Археологи нашли под Ярославлем бусину из Древнего Египта

Возраст находки составляет более 3,5 тысяч лет.

Команда археологов, изучавшая исторический памятник в Ярославской области, сделала необычное открытие: специалисты нашли бусину из Древнего Египта, возраст которой составляет более 3,5 тысяч лет. Ученые подтвердили, что технология ее изготовления сопоставима с той, что применялась в Древнем Египте почти три тысячи лет назад до нашей эры.

Бусина длиной два сантиметра имеет пирамидальную форму, а сверху ее покрывает глазурью голубоватого цвета с бирюзовыми вкраплениями. Основа бусины — тонко перемолотый кварц с добавлением извести.

При этом изучение артефакта будет продолжено.

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Специалисты отметили, что подтверждение подлинности и датировка бусины позволят сделать ряд важных предположений о путях ее появления на территории Древней Руси.

Ранее специалисты Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа нашли дротик в виде змеи, который относится к эпохе неолита.