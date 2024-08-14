Археологи нашли самый древний календарь с фазами солнца и луны

Удивительная находка была сделана на юге Турции в древнем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, который сейчас является археологическим памятником.

365 символов, вырезанных на большом каменном столбе почти 13 тысяч лет назад, могут оказаться самым древним когда-либо обнаруженным календарем, если верить исследованию, опубликованному в Time and Mind.

Исследователи считают, что V-образные рисунки, выгравированные на столбе, могут представлять собой 365 дней в году, охватывая «12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней». Более того, один из рисунков «птицеподобного зверя» с буквой V на шее может являться репрезентацией «созвездия летнего солнцестояния» того времени, когда он был вырезан – то есть в 10 850 году до нашей эры.

Такая точность в датировке календаря связана с тем, что учёные считают, что артефакт напрямую связан с падением фрагментов кометы на Землю именно в тот период.

Именно с ударом кометы около 13 000 лет назад некоторые учёные, включая авторов исследования, связывают начало периода Позднего дриаса – этапа последнего оледенения, который длился более тысячи лет и уничтожил многие крупные виды животных и культур. При этом он трансформировал и образ жизни людей.

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По словам исследователей, другой из столбов на этом же месте в Гёбекли-Тепе изображает метеорный поток Тауриды, берущий своё начало от созвездий Водолей и Рыбы.

Поэтому есть большая вероятность, что такое астрономическое событие, как падение кометы, могло серьёзно повлиять на восприятие мира наших предков, приведя к формированию так называемого «нового культа или религии».

«Похоже, жители Гёбекли-Тепе внимательно наблюдали за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы», – объяснил автор исследования Мартин Суитман из Эдинбургского университета.

«Это событие могло послужить толчком к возникновению цивилизации, зародив новую религию и стимулировав развитие сельского хозяйства для борьбы с холодным климатом. Возможно, их попытки записать увиденное стали первыми шагами к развитию письменности тысячелетия спустя».