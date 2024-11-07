Археологи нашли в Бельгии загадочный скелет: он сделан из костей нескольких людей

Древние римляне собрали его из останков людей разных эпох.

Во время исследования римского захоронения археологи из Свободного университета Брюсселя столкнулись с необычной находкой. Оказалось, что обнаруженный скелет состоит из костей нескольких человек, которые жили с промежутком в тысячи лет.

«Лоскутный» скелет был найден в бельгийском городе Поммерель, близ границы с Францией. Благодаря сопроводительным артефактам и особенностям захоронения, ученые установили, что оно относится к II–III веку н.э. Но радиоуглеродный анализ показал, что некоторые кости происходят из разных этапов неолита, начиная с 7-го и заканчивая 3-м тысячелетием до н. э. ДНК-анализ позволил определить, что череп скелета принадлежал женщине, жившей в римский период, вероятно, в III–IV веке н.э.

Предполагается, что римляне могли случайно натолкнуться на древние останки и по каким-то причинам добавили к ним череп своей современницы. Есть предположение, что римлянами могла быть создана своеобразная композиция из древних костей, дополненная частью, относящейся к их времени. Этот поступок мог быть мотивирован суевериями или намерением установить символическую связь с людьми, населявшими эту землю еще до прихода римлян.

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Ранее сообщалось, что археологи в Германии раскопали скелет с металлическим протезом, который был прикреплен к левой руке покойника и заменял ему четыре пальца. Перед этим пальцы, вероятно, были ампутированы.