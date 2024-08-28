Археологи нашли в Берлине загадочный самурайский меч

Оружие могло быть подарком от дипломатических миссий из Японии.

Археологи из Берлинского государственного музея обнаружили в ходе раскопок на Молькенмаркте, старейшей площади Берлина, японский меч XVII века. Оружие самураев было найдено при разборе подвалов, разрушенных во время бомбардировок Берлина во время Второй мировой войны.

Сначала ученые приняли клинок за парадную саблю, но после более тщательного осмотра стало ясно, что это вакидзаси — короткий меч, который самураи носили в паре с длинным мечом (катаной) и использовали в качестве запасного оружия. Вакидзаси также лучше подходил для поединков в ограниченном пространстве.

Меч был искусно украшен узорами в виде хризантем и водяных лилий, а металлическое кольцо у основания рукояти сохранило изображение Дайкоку — одного из семи японских богов удачи. Ученые пока не знают, как и когда оружие японских воинов попало в Берлин. По одной из версий, меч мог быть подарком от дипломатических миссий из Японии, посещавших Германию в 1862 и 1873 годах. Однако остается загадкой то, почему и как клинок оказался в подвалах Молькенмаркта.

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Ранее сообщалось, что археологи наткнулись на чрезвычайно редкий меч бронзового века в древнем захоронении в Германии. Оружие, возраст которого оценивается в 3000 лет, сохранилось почти в идеальном состоянии.