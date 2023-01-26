Археологи нашли в древнеегипетской мумии золотые амулеты

Всего специалисты насчитали 49 амулетов 21 типа.

Неповрежденная мумия возрастом 2300 лет, которая хранилась в подвале каирского музея, содержит 49 золотых амулетов 21 типа с полусотней драгоценных камней — это выяснили ученые-египтологи. Предположительно, амулеты должны были защищать усопшего на пути в загробный мир. Покойный — подросток из Древнего Египта возрастом 14-15 лет: он принадлежал к аристократам и жил во времена царства Птолемеев. У умершего, как отличают исследователи, были здоровые зубы, а в его костях не обнаружили никаких признаков плохого питания или болезней.

Останки «золотого мальчика» — так окрестили мумию специалисты — изучили при помощи компьютерной томографии. Тогда-то и выяснилось, что подросток был мумифицирован вместе с золотыми амулетами, которые, согласно верованиям древних египтян, должны были способствовать его телесному воскрешению в загробном мире. Кроме того, тело покойного было украшено гирляндой из папоротников — это также имело большое ритуальное значение.

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Среди амулетов «золотого мальчика» ученые обнаружили Уджат (глаз Гора), скарабея, амулет, символизирующий горизонт (Ахет), плаценты, узел Исиды и многие другие. Амулет с золотым языком, помещенный в рот покойного, был нужен для того, чтобы он говорил в загробной жизни. Многие амулеты были сделаны из металла — предположительно, золота — а другие из полудрагоценных камней, обожженной глины и фаянса.

«Золотой мальчик» был найден в 1916 году на кладбище, которое использовалось примерно между 332 и 30 годами до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта. До недавнего времени мумия хранилась неизученной в подвале Египетского музея в Каире.

Ранее Министерство туризма и древностей Египта объявило об открытии новых мумий с золотыми пластинами вместо языков. По словам исследователей, большинство мумий, к сожалению, плохо сохранились.