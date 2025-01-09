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Археологи нашли в Египте остатки храма женщины-фараона

Археологи нашли в Египте остатки храма женщины-фараона

Учёные называют это первым значимым археологическим открытием в 2025 году. Хатшепсут была одной из немногих правительниц страны в древности.

Во время раскопок в южной части Египта, около Дейр-эль-Бахри, археологи обнаружили остатки фундамента храма Хатшепсут, одной из немногих фараонов-женщин древнего Египта. Открытие было сделано неподалеку от погребального храма царицы Хатшепсут в Луксоре.

Фундамент храма, обнаруженный учеными, когда-то служил парадным входом в погребальный комплекс царицы.  Среди находок – около тысячи каменных блоков, украшенных росписями, который изображают Хатшепсут и царя Тутмоса III. 

«Эти замечательные блоки сохранили свои яркие цвета и позволяют взглянуть на художественное мастерство того периода», – отмечает египтолог Захи Хавасс, который рассказал о сенсационной находке.

Царица XVIII династии Хатшепсут, умершая около 1458 года до нашей эры, была одной из немногих женщин, правивших Египтом. Ее заупокойный храм в долине был намеренно разрушен вместо с расположенными здесь искусными скульптурами, чтобы уничтожить любые следы её правления. Позже храм восстановили и отреставрировали археологи, но и сейчас они продолжают делать находки, относящиеся к той древней эпохе. 

Также исследователям удалось обнаружить бронзовые монеты с изображением Александра Македонского, которые относятся ко времени правления Птолемея I (367–283 годы до нашей эры). Работы в этом районе начались в сентябре 2022 года.

Артефакты будут выставлены в Египетском музее в Каире.

Фото: Дмитрий Чуфаров / фотохостинг Russian Traveler
Храм царицы Хатшепсут в Луксоре, Египет. Построен в начале XV века до нашей эры у скал Дейр-эль-Бахри на западном берегу Нила, рядом с Долиной Царей.

Ранее сообщалось, что в некрополе «Саккара» (Египет) местные специалисты совместно с коллегами из Японии обнаружили гробницу, высеченную в скале. Это сложное архитектурное сооружение, содержащее уникальные артефакты и захоронения, которые появились там за две тысячи лет до нашей эры.

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