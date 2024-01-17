Археологи нашли в Греции монеты времен античных Олимпийских игр

Необычную находку ученые сделали при раскопках в Тенее.

Во время археологических раскопок в Тенее (древнегреческий город рядом с Коринфом) ученые обнаружили часть акведука Адриана — одного из крупнейших гидротехнических сооружений II века нашей эры — и очень редкие греческие монеты, отчеканенные во время проведения античных Олимпийских игр.

Как рассказали в Минкультуры Греции, клад из 29 редких серебряных древнегреческих монет относится к периоду с конца VI века по 330-е годы до нашей эры. При этом некоторые из артефактов относятся к числу редчайших исторических монет Древней Греции. Среди них эксперты особо выделяют три так называемых статера Элиады, отчеканенных в Олимпии во время проведения Олимпийских игр.

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С 776 года до нашей эры по 393 год нашей эры были проведены 292 Олимпиады. После этого римский император Феодосий I запретил их как языческие игры. Олимпийские игры возобновились лишь в конце XIX века — их возродил французский общественный деятель Пьер де Кубертен.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Кайтуш вырыла глиняный горшок со средневековыми монетами неподалеку от польского города Валбжиха. Этот клад оказался крупнейшим из найденных в стране за последние сто лет.