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Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022
Февральский фототурнир: Начался второй этап
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Археологи нашли в Ираке древний бар

Фото: Phys.org

Фрагменты посуды из древнего бара в Лагаше

Возраст находки на юге страны составляет пять тысяч лет.

Археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет. Находка была сделана в руинах древнего города шумеров Лагаша: он расположен к северо-востоку от современного города Насирия. Археологи обнаружили там остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для посетителей и около 150 сервировочных мисок.

Ученые также нашли в чашах кости рыбы, животных и следы употребления пива, широко распространенного среди шумеров. По мнению исследователей, главными клиентами таверны были простые люди, которые приходили туда, чтобы поесть и выпить. Анализ находок может пролить свет на то, чем занимались древние шумеры в те времена, когда таверна процветала — примерно в 2700 году до нашей эры.

Древний шумерский город Лагаша, где когда-то существовала таверна, считается уникальным. Это один из первых городов мира, который возник после того, как переизбытки продуктов сельского хозяйства позволили появиться новым социальным классам.

Жители Лагаши занимались сельским хозяйством, животноводством, рыболовством, а также обменивали товары.

Ранее сообщалось, что международная команда археологов раскрыла тайну гибели так называемых «болотных людей» — их тела естественным образом были мумифицированы в торфяных болотах по всей Европе. Особые условия окружающей среды позволили им сохраниться на протяжении очень долгого времени.

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