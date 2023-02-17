Археологи нашли в Ираке древний бар

Возраст находки на юге страны составляет пять тысяч лет.

Археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет. Находка была сделана в руинах древнего города шумеров Лагаша: он расположен к северо-востоку от современного города Насирия. Археологи обнаружили там остатки примитивной холодильной системы, большую печь, скамейки для посетителей и около 150 сервировочных мисок.

Ученые также нашли в чашах кости рыбы, животных и следы употребления пива, широко распространенного среди шумеров. По мнению исследователей, главными клиентами таверны были простые люди, которые приходили туда, чтобы поесть и выпить. Анализ находок может пролить свет на то, чем занимались древние шумеры в те времена, когда таверна процветала — примерно в 2700 году до нашей эры.

Древний шумерский город Лагаша, где когда-то существовала таверна, считается уникальным. Это один из первых городов мира, который возник после того, как переизбытки продуктов сельского хозяйства позволили появиться новым социальным классам. Жители Лагаши занимались сельским хозяйством, животноводством, рыболовством, а также обменивали товары.

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