Археологи нашли в Испании древний алфавит исчезнувшей цивилизации

Он относится к цивилизации Тартесс.

Испанские археологи из Барселонского университета обнаружили таблички с рисунками, относящимися к тартесской цивилизации бронзового века. Раскопки проводились в Касас-дель-Туруньуэло на юго-западе Пиренейского полуострова — об этом сообщили в Высшем совете по научным исследованиям (CSIC) Испании.

Тартесс — город и одноименная древняя цивилизация, которая процветала на Пиренейском полуострове примерно в VIII веке до нашей эры. Она славилась своей сложной системой письменности. Однако к IV веку до нашей эры тартессийцы таинственным образом исчезли.

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Ученые утверждают, что найденное произведение искусства относится к VI-V векам до нашей эры.

Это доска, на которой неизвестный автор вырезал алфавитную последовательность из 21 символа, относящихся к палеоиспанской письменности. На другой части доски изображена сцена сражения трех воинов. Предполагается, что художник делал на табличке наброски перед тем, как нанести эту сцену на другую поверхность. Археологи отмечают, что такая находка поможет ученым больше узнать об одежде, оружии и головных уборах тартессийцев.

Ранее сообщалось, что англичанин нашел в саду древний камень с тайными письменами.