Археологи нашли в Китае древние роскошные гробницы

Захоронения хорошо сохранились вопреки действиям расхитителей гробниц.

Археологи из Китая обнаружили три богатые гробницы, относящиеся к эпохе династии Чжурчжэнь Цзинь, которая правила в Китае с 1115 по 1234 год. Гробницы были найдены на северо-востоке города Чанчжи в провинции Шаньси. Несмотря на то, что в прошлом они пострадали от грабителей, гробницы сохранились в относительно хорошем состоянии. Внутри оказались красочные фрески, декоративные элементы, эпитафии и надписи.

Две гробницы были украшены арками, дверями, окнами, цветочными орнаментами и изображениями фигур людей, а также подробной информацией о событиях того времени, когда они были сооружены. Третья гробница была расписана в ином стиле. Ее стены имитировали деревянные конструкции, а изображения животных и растений отличались от двух предыдущих усыпальниц.

Эксперты считают, что разница в оформлении захоронений может объясняться тем, что правившие более века чжурчжэни не были ханьцами — этнической группой, доминирующей в современном Китае. Чжурчжэни произошли от кочевников с северо-востока Китая. Их язык, культура, кухня и религия отличались от ханьских.

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