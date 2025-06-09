Археологи нашли в Туве уникальное наследие скифов

Ученые обнаружили древние изделия при раскопках памятника Туннуг-1.

Исследователи из Института истории материальной культуры РАН совместно с Русским географическим обществом провели раскопки скифского памятника Туннуг-1 в Тувинской Долине царей. Они обнаружили уникальные изделия, относящиеся к раннему периоду скифской эпохи, начиная с IX века до нашей эры.

Найденные объекты включают бронзовые зеркала, золотые украшения, кинжалы и элементы конской упряжи, украшенные изображениями животных в традиционном зверином стиле. Особенно ценны два кинжала: один с изображением хищника на рукояти, другой бронзовый, демонстрирующий высокое мастерство обработки металла.

Ученые считают, что такие находки свидетельствуют о сложных культурных связях между различными народами древности и указывают на особую роль захоронений в религиозной жизни скифов. Также были обнаружены ткани ярких цветов, сохранившиеся благодаря уникальным климатическим условиям местности.

Общее количество найденных объектов превышает пятьдесят единиц, многие из которых требуют дальнейшего изучения и реставрации. Результаты предыдущих сезонов привлекли внимание международного научного сообщества, став частью ведущих научных публикаций.

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Ранее сообщалось, что в Сибири нашли 2800-летние захоронения в традициях скифов.