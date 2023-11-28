Археологи обнаружили тайный утраченный язык, которому 3000 лет

В Турции нашли секретный текст, разбросанный среди десятков тысяч древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.

Никто еще не знает, о чем говорит эта любопытная клинопись. Но судя по всему, это давно утерянный язык, существовавший более 3000 лет назад.

Эксперты говорят, что найденный текст не похож ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке, хотя, похоже, он имеет общие корни с другими анатолийско-индоевропейскими языками.

Хитрые каракули начинаются в конце культового ритуального текста, написанного на хеттском языке – древнейшем известном индоевропейском языке – после вступления, которое, по сути, переводится как: «Отныне читайте на языке страны Калашма».

Калашма – это организованное общество бронзового века, которое, вероятно, находилось на северо-западной окраине гораздо более крупной Хеттской империи в древней Анатолии – на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где позже была обнаружена эта глиняная табличка.

Львиные ворота Хаттусы, столицы Хеттской империи Фото: Wikimedia Commons

По словам Андреаса Шахнера, руководителя археологических раскопок руин Хаттусы, когда он впервые взял табличку в руки, он почувствовал всю ее важность. В частности, он заметил, что глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 другими, найденными в том же месте на территории нынешней Турции.

Уже более века историки, археологи и лингвисты работают вместе, чтобы раскрыть и перевести невероятный архив королевских договоров, политической переписки, юридических и религиозных текстов Хаттусы.

Хотя большинство этих табличек были написаны известной хеттской клинописью, эксперты, работающие в этом же месте, обнаружили и другие языки. Эти письмена, похоже, исходят от различных этнических групп, которые когда-то находились в тени Хеттской империи во время ее правления на большей части территории Анатолии с 1650 по 1200 год до нашей эры.

Недавнее открытие еще одного языка является захватывающим, хотя и не слишком удивительным, говорят ученые.

Реклама

«Хетты были особенно заинтересованы в записи ритуалов на иностранных языках», – пишут исследователи.

Похоже, что Хеттская империя прославляла тысячи богов и богинь. По мере того, как хетты захватывали все больше и больше земель на большом полуострове между Черным и Средиземным морями, эта империя была открыта для новых религий, чтобы привлечь новых подданных в свои ряды.

По словам древнего анатолийского историка Тюлина Ченгиза, в королевских архивах Хаттусы упоминаются божества, которым поклонялись даже в Сирии и Месопотамии.

Карта Хеттской империи во времена ее наибольшего расцвета, около 1300 г. до н.э. Фото: Wikimedia Commons

«Принятие этих богов без собственного пантеона указывает на существование культуры толерантности», – объясняет Ченгиз.

Заимствование идей, таких как системы клинописного письма, традиции и религии, вероятно, было способом расширить сферу влияния Империи.

В настоящее время фотографий недавно обнаруженной таблички с калашмайскими письменами нет, поскольку специалисты все еще работают над ее переводом. Ученые надеются опубликовать свои результаты вместе с изображениями своего открытия в следующем году.