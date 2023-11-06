Археологи оцифровали Денисову пещеру

Вы можете виртуально посетить знаменитую пещеру прямо сейчас.

Команда проекта «Тропой тысячелетий…», реализуемого в Институте археологии и этнографии СО РАН, опубликовала завершающий виртуальный тур из первой серии путешествий по знаменитым памятникам каменного века Центральной и Северной Азии.

Тур переносит зрителей в Денисову пещеру в Алтайском крае, к месту обнаружения неизвестного ранее подвида древнего человека. О пещере много говорят, но далеко не все представляют, как она выглядит в действительности и как археологи ведут свои раскопки в непростых пещерных условиях, говорится в сообщении Института археологии и этнографии СО РАН.

Денисова пещера в Алтайском крае – это карстовая полость, которая состоит из центрального зала и отходящих от него двух галерей. За сотни тысяч лет истории в пещере сформировались мощные слои рыхлых отложений. Практика работы на памятнике позволила выработать особую методику раскопок, позволяющую фиксировать мельчайшие артефакты.

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Денисова пещера получила всемирную известность после расшифровки ДНК из найденного при раскопках крошечного фрагмента фаланги мизинца девочки. В результате генетического анализа этого образца было установлено, что в пещере обитал ранее неизвестный науке подвид древнего человека. Его назвали денисовским человеком, или денисовцем (Homo denisova).

Непрерывные раскопки на протяжении почти 40 лет позволили составить на материалах Денисовой пещеры самую полную и продолжительную для Центральной и Северной Азии летопись человеческой истории в эпоху плейстоцена – от 300 до 20 тысяч лет назад. В среднем палеолите (начиная с 150 тысяч лет назад) с денисовцами соседствовали неандертальцы. Генетический анализ позволил достоверно установить, что у денисовцев и неандертальцев могли рождаться общие дети.

Денисова пещера Фото: 3darchaeology.ru

Однако в целом неандертальцы не оказали выраженного культурного влияния – у денисовцев формировались свои приёмы изготовления орудий труда, а затем и самостоятельное мастерство создания неутилитарных предметов – разнообразных украшений.

В слое, формировавшемся около 50 тысяч лет назад, были обнаружены костяные иглы с просверленным ушком, украшения и даже небольшая скульптура. Находки подтверждают, что в этот период на Алтае сформировалась самостоятельная культура верхнего палеолита, одна из самых ранних в Евразии.

Исследователи настроены продолжать создание виртуального атласа ключевых памятников Центральной и Северной Азии. Распространение информации об объектах древности позволит лучше представить историю формирования региона и лишний раз напоминает о хрупкости археологических памятников и важности их сохранения и внимательного изучения.