Археологи раскопали огромные боевые топоры – 300 000 лет назад ими рубились на смерть

Археологи нашли под землей коллекцию ручных топоров, которые являются самыми большими и старыми из каменных орудий, найденных в Британии.

Археологи в английском Кенте раскопали коллекцию доисторических ручных топоров, которые являются одними из самых больших и старых известных каменных орудий, найденных в Британии.

Древние артефакты, два из которых исследователи классифицировали как «гигантские ручные топоры», настолько велики, что одной рукой управляться с ними было бы нереально. У самого большого – длина 29,6 сантиметра.

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«Эти топоры настолько велики, что трудно представить, как ими можно орудовать в бою. Возможно, они выполняли какую-то символическую функцию», – Летти Ингри, археолог из Института археологии Лондонского университетского колледжа.

Основываясь на анализе отложений, в которых были захоронены артефакты, ученые пришли к выводу, что они относятся к ледниковому периоду между 300 000 и 333 000 лет назад.

«Хотя точное назначение топоров неизвестно, вполне вероятно, что они использовались в качестве режущих инструментов: например, для разделки туш животных. В тот временной период люди могли охотиться на таких животных, как лошади, благородные олени или слоны», – говорит Ингри.

Исследователь добавляет, что в то время территорию Британии населяли неандертальцы.

Помимо двух больших топоров, археологи обнаружили римское кладбище, где находятся останки не менее 25 человек, в том числе 13 кремированных.