Археологи раскрыли тайну гибели «болотных людей» в Европе

Сотни захороненных в болотах людей могли стать жертвами ритуальных убийств.

Международная команда археологов раскрыла тайну гибели так называемых «болотных людей» — их тела естественным образом были мумифицированы в торфяных болотах по всей Европе. Особые условия окружающей среды позволили им сохраниться на протяжении очень долгого времени.

Специалисты исследовали более тысячи таких тел из 266 мест по всей Европе. В частности, изучались фрагменты скелетов и частичные остатки костей, кожи, мягких тканей и волос.

Ученые установили, что многие «болотные люди» стали жертвами ритуальных убийств, а сам процесс захоронения тел в болотах — часть древней традиции, уходящей корнями на несколько тысячелетий назад. Смерть большинства из этих людей была насильственной: на их телах нашли следы порезов, колотых ран или удушения.

В некоторых случаях рядом с «болотными людьми» обнаруживали артефакты — такие, как кости животных, бронзовое оружие или украшения. Эти предметы могли служить ритуальными подношениями.

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Самые ранние примеры ритуальных захоронений в европейских болотах ученые отнесли к 5000 году до нашей эры — они были найдены на юге Скандинавии. Затем это явление постепенно распространилось по Северной Европе — культ существовал до эпохи Средневековья.

«Болотных людей» находили и позже, но их смерть не была связана с жестокими ритуалами — зачастую они становились жертвами несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Перу новое жуткое захоронение: 76 новых скелетов детей, принесенных в жертву более 450 лет назад.