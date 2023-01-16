Археологи расследовали жестокое убийство, произошедшее 800 лет назад

Однако имя убийцы останется неизвестным навсегда.

Археологи нашли разбитый череп в склепе средневековой итальянской церкви и сумели реконструировать жестокое убийство, произошедшее более 800 лет назад.

Череп принадлежит молодому мужчине, и, поскольку он был похоронен в главном атриуме Сан-Бьяджо, считается, что он был членом богатой семьи Де Читтиглио, владевшей землей, на которой была построена церковь. Привилегированной жизни, по-видимому, было недостаточно, чтобы спасти его от убийства, которого он, скорее всего, даже не ожидал.

Исследователи из Университета Сиены и Университета Инсубрии в Италии изучили четыре больших повреждения черепа мужчины, чтобы определить последовательность атаки на него. Физические осмотры, трехмерная цифровая микроскопия и компьютерная томография костей рассказали исследователям о характере травмы, направлении атаки и даже о типе оружия, которое могло быть использовано при убийстве.

Последовательность ударов и соответствующие им повреждения в черепе средневекового человека Фото: Journal of Archaeological Science

В результате анализа археологи-криминалисты выяснили, что убийца нанес удар сзади, вызвав поверхностный порез кости в задней части черепа. Возможно, на молодого человека напали врасплох: ему едва ли удалось заблокировать удар или или увернуться от него. Удар мог сразить жертву насмерть еще до того, как она попыталась сбежать.

Характер сломанной кости предполагает, что нападавший атаковал жертву сзади с острым металлическим лезвием, скорее всего, с длинным мечом.

«Жертва, в этот момент осознавшая нападение и, возможно, неподготовленная к бою, должна была попытаться убежать, получив удар сзади по голове. Но это вызвало повреждение, которое либо сразу вывело мужчину из строя, либо прервало или замедлило побег», – пишут авторы исследования.

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Команда заключает, что изначальное повреждение (отмеченное на картинке как поражение С) почти наверняка привело бы к удалению правого уха мужчины, что вызвало бы небольшое кровоизлияние. Однако не факт, что оно должно было стать смертельным.

Тем не менее, с двумя такими сокрушительными ударами по черепу у жертвы были не слишком хорошие шансы выжить. Еще один удар, по-видимому, был нанесен сразу после этого, вызвав еще более сильный перелом нижней задней части черепа. Упавшему на землю пострадавшему, возможно, посчастливилось потерять сознание в этот момент.

Последний и самый сильный удар, (отмеченный А на картинке выше), должен был прикончить жертву. Он пронзил череп на пару сантиметров, без сомнения, вызвав повреждение головного мозга и сильное кровотечение. Смерть наступила в считанные мгновения.

«Количество и расположение предсмертных повреждений, а также поражающая сила ударов свидетельствовали об умышленности агрессора и, возможно, об определенной чрезмерности по отношению к жертве», – отмечают авторы работы.

Череп мужчины был обнаружен в 2006 году, но это исследование является первым, в котором используются современные методы, чтобы выявить обстоятельства завершения его жизни. Находки помогают проиллюстрировать, какой могла быть жизнь в средневековой Италии примерно с 900 по 1170 год нашей эры. Работа также может помочь современным экспертам судебной медицины проанализировать повреждения черепа у жертв покушений в настоящее время.

Человек, найденный в Сан-Бьяджо, явно не искал неприятностей, но у него явно был опыт ведения войны в целом. Авторы говорят, что по его правому плечу можно сказать, что тот был привычен к стрельбе из лука, начиная с раннего возраста. Другие части его черепа также имеют старые признаки рубцевания.