Археологи узнали, кого римляне приносили в жертву богине Исиде

Доказательства были найдены в легендарных Помпеях.

Древние останки по меньшей мере 10 птиц были найдены в храме Исиды в римском городе Помпеи. Это явно показывает, что именно птицы были ключевым элементом поклонения богине. Находка показывает важность птиц для поклонников Исиды – египетского культа, утвердившегося в римском обществе к первому веку нашей эры.

«Ритуал, вероятно, был совершен тремя жрецами Исиды за один день, возможно, чтобы искупить вину за реконструкцию, из-за которой храм стал немного меньше», – Кьяра Корбино, ведущий автор исследования.

Корбино отметила, что ремонт, по-видимому, был сделан после того, как землетрясение повредило храм в 62 году нашей эры. Это означает, что ритуал проходил в промежуток между этим временем и катастрофическим извержением Везувия, уничтожившим город в 79 году.

В ходе раскопок были обнаружены обугленные останки как минимум восьми кур, гуся, горлицы, свиньи и двух моллюсков. По словам Корбино, часть мяса готовили и съедали жрецы, а остальное клали на пол в качестве подношения Исиде.

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«Эта работа подтверждает, что жертвоприношение птиц было важной частью ритуалов Исиды», – пишут исследователи.

Исида часто изображалась с птичьими крыльями, и некоторые археологи полагают, что она могла представляться людям божеством-птицей, как египетский бог Гор с головой сокола. Культ Исиды приобрел значительное распространение в греко-римском мире.

Исида предстает перед персонажем романа «Метаморфозы» древнеримского писателя Апулея (II век): «Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшее из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная».

По словам Сабины Дешлер-Эрб, исследовательницы из Базельского университета, активное передвижение солдат и торговцев Римской империи по миру способствовало распространению восточных религий, таких как как культ Исиды.

По ее словам, культовые ритуалы были секретными и их не разрешалось записывать, поэтому археология – единственный способ узнать о них. До сих пор жертвенные останки культа Исиды находили только в Греции, Испании и Германии.