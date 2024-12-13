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Археологи в Китае нашли пивоварню возрастом 10 000 лет

Фото: Unsplash

Возраст находки составляет около десяти тысяч лет.

Американские и китайские археологи обнаружили свидетельства изготовления рисового пива около 10 тысяч лет назад на территории современной провинции Чжэцзян в Китае. Исследовав 12 фрагментов древней керамики, ученые выявили следы крахмала и грибов, указывающие на процесс брожения. Среди остатков были найдены фитолиты одомашненного риса, а также следы других растений, таких как просо и желуди.

Обнаружены также грибковые элементы, используемые в традиционном пивоварении. Эти находки подтверждают, что древние жители Шаншаня уже тогда умели производить алкогольные напитки на основе риса, используя специальные глиняные сосуды. Технология была тесно связана с развитием сельского хозяйства и благоприятными климатическими условиями того времени.

Фото: IGG/phys.org

Ранее сообщалось, что археологи из Университета Пенсильвании (США) и Университета Пизы (Италия) обнаружили на юге Ирака остатки таверны возрастом около пяти тысяч лет.

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