Археологи в Польше нашли старинные украшения с металлом из космоса

В железном веке метеоритное железо не считалось особо ценным.

Археологи из Франции и Польши обнаружили, что железные украшения раннего железного века, найденные на юге Польши, были сделаны из метеоритного железа. Исследовав 26 артефактов из двух некрополей лужицкой культуры (750–600 годы до нашей эры), ученые с помощью рентгеновской микротомографии и сканирующей электронной микроскопии установили, что четыре из них содержат метеоритное железо.

Этот космический металл относится к редкому типу атакситов с высоким содержанием никеля. Специалисты предполагают, что железо было добыто из местного метеорита, так как его обработка требовала наблюдения за падением и сбора фрагментов. Ученые отметили, что метеоритное железо не считалось особо ценным в железном веке.

Артефакты из него находили в захоронениях людей разного возраста, пола и социального статуса, что указывает на доступность материала. В отличие от бронзового века, когда железо было дороже золота, к железному веку его стоимость значительно снизилась. Анализ также показал, что метеоритное железо смешивали с земным шлаковым железом, возможно, для создания узорчатых металлов. Это делает польские артефакты древнейшим известным примером узорчатого железа, предшествующим знаменитой дамасской стали.

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии нашли древний наконечник стрелы из метеорита.