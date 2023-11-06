Археологи верят, что они подобрались к разгадке местонахождения Ноева ковчега

Они полагают, что знаменитый библейский корабль закончил свой путь на территории современной Турции.

Археологи полагают, что они, возможно, обнаружили последний приют Ноева ковчега на горе Арарат в Турции. Образцы почвы в этом месте свидетельствуют о деятельности человека и морских материалах.

Исследователи из трех университетов Турции и США потратили около года на анализ горных пород и почвы знаменитого образования Дурупинар на горе Арарат, самой высокой горе Турции. Они полагают, что в месте, которое напоминает своими очертаниями лодку, могут и впрямь находиться руины легендарного Ноева ковчега.

Все знают легенду о Ноевом ковчеге: Бог поручил Ною построить гигантский ковчег, посадить туда «каждой твари по паре», чтобы спасти его семью и всех зверей и птиц от надвигающегося потопа. Потоп был призван стереть с лица Земли все зло и беззаконие. Согласно библейской датировке, после 150-дневного потопа около 5000 лет назад Ноев ковчег остался на горе Арарат.

Теперь исследователи полагают, что они нашли в горах доказательства человеческой деятельности возле образования в форме лодки. Они датируют его между 5500 и 3000 годами до нашей эры.

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Вид с воздуха 1961 года по сравнению с видом с воздуха в 2019 году Фото: NoahsArkScans

Формация Дурупинар уже много лет выдвигается как потенциальное местонахождение ковчега и привлекает широкое внимание тех, кто надеется отыскать его. С этим согласны не все: специалисты также заявляют, что Арарат не мог стать пристанищем для ковчега, посколько сама гора сформировалась только после того, как отступили паводковые воды.

Команда утверждает, что сейчас пока еще невозможно точно сказать, что сам Ноев ковчег находился на территории Дурупинара.

«Учитывая датировку, невозможно сказать, что корабль точно был здесь. Чтобы это выяснить, нужно долго работать. Ученые будут работать в этом направлении и дальше», – заявил соавтор исследования Фарук Кай.