Археологи выяснили, что библейский пожар в Иерусалиме мог быть поджогом

Исследователи раскрыли новые подробности бедствия, описанного в Ветхом Завете.

Во время осады Иерусалима вавилонянами в 586 г. до н. э. в городе возник пожар, уничтоживший и повредивший многие здания, в том числе Первый Храм. Этот инцидент отпечатался в библейских и богословских текстах на многие века. Ученые смогли восстановить детали того, что произошло во время этого пожара, – это дало им больше информации о вавилонской кампании.

Археологи определили, что одно из разрушенных зданий принадлежало элитной семье. Исследователи раскопали три комнаты, обозначенные как А, В и С, в южной части сооружения и обнаружили, что все они обрушились из-за пожара.

Они также изучили магнитные сигналы в осколках разбитой керамики и обломках пола, обнаруженных внутри постройки, чтобы определить точку воспламенения и отследить путь пламени. Магнитные сигналы в Иерусалиме естественным образом указывают на север, но фрагменты в здании имели другое направление. Ученые считают, что здание было намеренно сожжено во время Вавилонской битвы вместе с другими, поскольку для их уничтожения требовалась бы чрезвычайно высокая температура.

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В самой большой комнате, комнате А, были найдены обгоревшие деревянные обломки, возможно, от балок, поддерживающих второй этаж здания. На полу каждого помещения были обнаружены фрагменты глиняной посуды. Состояние комнаты C было самым интригующим аспектом исследования, поскольку ее остатки сильно отличались от тех, что были в других комнатах. В ходе анализа были обнаружены более мелкие фрагменты древесины и гораздо более массивные куски обожженного дерева.

Было обнаружено, что в комнате C во время пожара была более высокая температура, а широкое присутствие обугленных остатков свидетельствует о том, что пожар здесь был поджогом. Судя по всему, он начался в нескольких местах на верхнем и нижнем этажах – то, как распространялся огонь, привело к быстрому обрушению здания. Это позволило археологам предположить, что поджог действительно имел место – и те, кто его совершили, приложили большие усилия.