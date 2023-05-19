Археологи выяснили, что римляне приносили в жертву кур и гусей

Доказательства были найдены в легендарных Помпеях.

Древние останки по меньшей мере 10 птиц были найдены в храме Исиды в римском городе Помпеи. Это явно показывает, что именно птицы были ключевым элементом поклонения богине. Находка показывает важность птиц для поклонников Исиды – египетского культа, утвердившегося в римском обществе к первому веку нашей эры.

«Ритуал, вероятно, был совершен тремя жрецами Исиды за один день, возможно, чтобы искупить вину за реконструкцию, из-за которой храм стал немного меньше», – Кьяра Корбино, ведущий автор исследования.

Корбино отметила, что ремонт, по-видимому, был сделан после того, как землетрясение повредило храм в 62 году нашей эры, а это означает, что ритуал проходил между этим временем и извержением вулкана Везувий, уничтожившим город в 79 году.

В ходе раскопок были обнаружены обугленные останки как минимум восьми кур, гуся, горлицы, свиньи и двух моллюсков. По словам Корбино, часть мяса готовили и съедали жрецы, а остальное клали на пол в качестве подношения Исиде.

Исида часто изображалась с птичьими крыльями, и некоторые археологи полагают, что когда-то она могла быть божеством-птицей, как египетский бог Гор с головой сокола.

Культ Исиды и связанные с ним мистерии приобрели значительное распространение в греко-римском мире.

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Исида предстает перед персонажем романа «Метаморфозы» древнеримского писателя Апулея (II век) «Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времен, высшее из божеств, владычица душ усопших, первая среди небожителей, единый образ всех богов и богинь, мановению которой подвластны небес лазурный свод, моря целительные дуновенья, преисподней плачевное безмолвие. Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная».

«Эта работа подтверждает, что жертвоприношение птиц было важной частью ритуалов Исиды», – пишут исследователи.

По словам Сабины Дешлер-Эрб, исследовательницы из Базельского университета, мобильность солдат и торговцев в Римской империи способствовала распространению восточных религий, таких как как культ Исиды. По ее словам, культовые ритуалы были секретными, и их не разрешалось записывать, поэтому археология – единственный способ узнать о них. До сих пор жертвенные останки культа Исиды находили только в Греции, Испании и Германии.